Spor
 Burak Ayaydın

Jadon Sancho Süper Lig devine 'evet' dedi!

Jadon Sancho resmen Fenerbahçe yolunda. Süper Lig devine 'evet' diyen Jadon Sancho, Fenerbahçe'nin son kararını bekliyor.

08.12.2025
Fenerbahçe'de Jadon Sancho sürprizi yaşandı. Fenerbahçe yönetimi, Jadon Sancho'nun 'evet' demesine rağmen transfer sürecini ağırdan almaya karar verdi.

FENERBAHÇE'DEN JADON SANCHO'YA TRANSFERDE TERS KÖŞE

Jadon Sancho'nun geçtiğimiz haftalarda Türkiye'ye gelmesi ve Süper Lig devleriyle temaslarda bulunması gündemi meşgul ederken, Fenerbahçe ise süreci bambaşka bir noktaya taşıdı! 25 yaşındaki Jadon Sancho'nun son dönemdeki istikrar çizgisini gözeten Fenerbahçe, yıldız oyuncuya haber gönderdi ve form durumunun takip edileceğini belirtti. Esasen ise sarı lacivertliler, Jadon Sancho'yu sezon sonuna kadar izleyecek ve potansiyeline yatırım yapmak isterse de hızlıca transfer görüşmelerine başlayacak.

FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLMAK İSTEYEN JADON SANCHO'NUN PERFORMANSI

Manchester United'ın sezon başında Aston Villa'ya kiraladığı Jadon Sancho, şu ana kadar sadece 465 dakika süre bulabilmiş ve gol ya da asist katkısı yapamamıştı.

JADON SANCHO'NUN SÖZLEŞMESİ DE SONA ERİYOR

85 milyon Euroya geldiği Manchester United'ta aradığını bulamayan ve hayal kırıklığı yaşatan Jadon Sancho, önümüzdeki yaz itibarıyla serbest statüye geçecek ve anlaştığı kulübe bonservissiz şekilde imza atacak.

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'DE KANAT İÇİN BAŞKA İSİMLER VAR MI?
Süper Lig devi, Bolognalı Riccardo Orsolini'yi de yakından takip ediyor.
İlgili Haber
Fenerbahçe'de yıldızlar tek tek kayıyor: Tam 5 futbolcuya kulüp bulması söylendi!
BEDELLİ ASKERLİK TARİHLERİ 2024 Bedelli askerlik sevk, celp takvimi ve eDevlet sorgulama sistemi
