Doğum izni kaç gün olacak son durum ne?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, iş-aile hayatını dengelemeyi ve azalan nüfus artış hızına çözüm üretmeyi hedefleyen yeni düzenlemesinde "doğum izni" süresinin 16 haftadan 24 haftaya kadar artırılması planlanıyor.

Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, kadın çalışanların doğum izni süresinin 16 haftadan 24 haftaya çıkarılması çalışmalarında sona yaklaşıldı.

DOĞUM İZNİNDEN KİMLER YARARLANACAK?

Söz konusu düzenlemeden, memur, işçi, askeri personel, hâkim-savcı, kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) personeli ve akademisyenler dahil çalışma hayatındaki tüm kadınların faydalanması bekleniyor.

Analık izninin kapsamının genişletileceği düzenlemede, "Devlet Memurları Kanunu", "İş Kanunu" ve "Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu"nda yer alan doğum izni süreleri doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere toplam 24 hafta olarak yeniden belirlenecek.

Mevcut uygulamada İş Kanunu'na tabi çalışanlar için 5 gün olan babalık izni, yeni düzenlemeyle tüm personel statülerinde 10 gün olarak uygulanacak.

Düzenleme ile 3 yaşından küçük bir çocuğa koruyucu aile olan memur, işçi ve askeri personel için 10 günlük koruyucu aile olma izni verilmesi amaçlanıyor.

DOĞUM İZNİ SÜRESİ UZATILDI MI?

Düzenleme ile farklı personel rejimlerindeki izin süreleri eşitlenerek, kamu ve özel sektördeki tüm kadınların analık izninden eşit ve genişletilmiş şekilde yararlanması hedefleniyor.

Söz konusu düzenlemenin, Bakanlık ve AK Parti tarafından yapılacak son düzenlemelerin ardından, TBMM'ye sunulması planlanıyor.