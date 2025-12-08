Menü Kapat
 | Banu İriç

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Orban ile kritik görüşme: 16 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban İstanbul'da bir araya geldi. İki ülke arasında ticari, eğitim gibi çok sayıda alanda ikili ilişkileri geliştirici çok sayıda anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanı Viktor Orban, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 7'nci toplantısında iki ülke arasında çok sayıda iş birliğine imza atıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Orban ile kritik görüşme: 16 anlaşma imzalandı

"TİCARİ HACMİMİZİ 10 MİLYAR DOLAR OLARAK GÜNCELLEDİK"

ve Macaristan Başbakanı Orban'ın basın toplantısında açıklamalarından satır başları:

- Bugün ikili ve küresel meseleleri ele almak için Ortak Planlama Grubu'nun Dışişleri Bakanlarımızın başkanlığında kurulmasını kararlaştırdık.

-Siyasi ilişkilerimizin düzeyinin ekonomi alanına da ulaştığını görüyoruz. 6 milyar dolar ticari hedefimize ulaşmak üzereyiz. Hacim hedefimizi 10 milyar dolar olarak güncellemeyi görüştük.

-Havacılıktan güvenliğe, teknolojiden kültür ve eğitime münasebetlerimizin ahdi zeminini güçlendirecek muhtelif belgelerin imzasını gerçekleştirdik. Görüşmelerimizde ikili ilişkileri gözden geçirmekle kalmayıp savunma alanında iş birliğini teyit etti.

-Ortadoğu ve Ukrayna'daki gelişmeleri ele aldık. Bundan sonra da savaşın kazananı, adil bir savaşın kaybedeni olmaz şiarıyla devam edeceğiz.

--Macaristan Bilim ve İnovasyon Yılı olarak ilan ettiğimiz 2025 senesi boyunca 28 ortak eylemi hayata geçirdik, müşterek projelere kaynak aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Orban ile kritik görüşme: 16 anlaşma imzalandı
