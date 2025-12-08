Menü Kapat
Editor
Editor
 Nalan Güler Güven

AB'den göçmen politikalarında sert karar! Avrupa sınırları dışında kamplar kurulacak

Avrupa Birliği üye ülkeleri, uzun süredir gündemde olan kaçak göçle mücadele kapsamında sığınmacıları geri gönderme prosedürlerini zorlaştıracak ve birlik sınırları dışında kamplar kurmayı öngören tarihi bir anlaşma üzerinde uzlaştı.

AB'den göçmen politikalarında sert karar! Avrupa sınırları dışında kamplar kurulacak
Avrupa Birliği () üye devletleri, konusunda şimdiye dek görülmemiş derecede katı bir politika uygulama kararı aldı. Birliğe kaçak girişlerin bir önceki yıla göre %20 azalmasına rağmen, üye ülkelerin içişleri bakanları kaçak göçle mücadele işbirliğini genişletmek üzere Brüksel'de bir araya geldi. 27 ülkenin içişleri bakanları Brüksel'de bir araya geldi. Avrupa'da yükselen aşırı sağ baskısı altında çözüm arayan AB üye ülkelerinin "geri gönderme" ve AB dışı kaçak göçmen kampları kurulması gibi kararları içeren bir anlaşma üzerinde uzlaştığı bildirildi.

AB, SINIRLARI DIŞINDA KAMPLAR KURMAYI ÖNGÖRÜYOR

Bu yılın başından beri üç ayrı metin olarak AB Komisyonu tarafından önerilen kaçak göçle mücadele, son olarak Brüksel'de yapılan toplantıyla tekrar ele alındı. AB üyesi 27 ülkenin içişleri bakanları tarafından görüşülen öneriler ışığında önemli kararlar alındı. Üç aşamalı plana göre, AB ilk adımda kendi sınırları dışında kamplar kurmayı öngörüyor. İkinci aşamada ise söz konusu kamplara AB'ye kaçak yoldan girmiş kişiler sevk edilerek, burada tutulacaklar. AB, ayrıca sınır dışı ve kampa gönderme kararına direnen kaçak göçmenleri daha uzun süre kampta tutma cezasına maruz bırakabilecek. Kabul edilen plana göre, üçüncü aşamada ise AB'nin güvenli saydığı herhangi bir ülkeye kendi ülkesi olmasa bile bu kaçak göçmenler zorla gönderilebilecek.

AB'den göçmen politikalarında sert karar! Avrupa sınırları dışında kamplar kurulacak

AP TARAFINDAN ONAYLANMASI GEREKİYOR

AB İçişleri Bakanları Konseyi tarafından alınan bu kararın yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu tarafından görüşülüp kabul edilmesi gerekiyor. Ancak söz konusu anlaşmanın daha şimdiden İspanya ve Fransa tarafından endişeyle karşılandığı bildiriliyor. Bu tarz bir uygulamanın insan haklarına aykırı olacağı yorumları da yapılıyor. Söz konusu karara önümüzdeki günlerde yabancı haklar savunucusu sivil toplum örgütleri ve politik çevrelerden tepkilerin gelmesi bekleniyor.

AB'den göçmen politikalarında sert karar! Avrupa sınırları dışında kamplar kurulacak

KİERWİNSKİ: "POLONYA GÖÇMENLERİN YENİDEN YERLEŞTİRİLMESİ MEKANİZMASINA KATILMAYACAK, TAZMİNAT DA ÖDEMEYECEK"

AB içişleri bakanları Avrupa Komisyonu'nun dayanışma mekanizmasına ilişkin planını bugün onaylarken, Polonya hükümetinin bu mekanizmaya katılımdan tamamen muaf tutulmak için yaptığı başvuru Avrupa Komisyonu tarafından olumlu değerlendirildi. Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) İçişleri Bakanları Toplantısı'na katılan Polonya İçişleri ve İdare Bakanı Marcin Kierwinski, gazetecilere yaptığı açıklamada Polonya'nın Avrupa Birliği'ne sığınan göçmenlerin yeniden yerleştirilmesini öngören mekanizmaya katılmayacağını bildirdi. Tartışmanın oldukça hararetli olduğunu, böylesi bir çözümden tüm Avrupa ülkelerinin memnun olmadığını, memnun olmayanların özellikle güney ülkeleri olduğunu dile getiren Kierwinski, ülkesinin göç paktı kapsamında tazminat ödemeyeceğini de bildirdi. Marcin Kierwinski, "Polonya'nın göç baskısı altında bir ülke olduğunu ve Ukraynalı dostlarımıza yardım ettiğini çok açık bir biçimde ortaya koyan bu mekanizmanın önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini umut ediyorum" şeklinde konuştu.

