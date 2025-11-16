İtalyan gazetesi L’AntiDiplomatico, Avrupa Ukraynalı mültecilerin iadesi için Interpol mekanizmalarını kullanmaya başladığına dair haber yayımladı.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri Ukraynalı mültecilerin ülkelerine geri gönderilmesi için Interpol kanallarını kullanmaya yönelik bir plan uyguladığı iddia edildi. Gazetenin iddiasına göre Interpol, Kiev’in Avrupa çapında Ukraynalı mültecileri “uydurulmuş suçlamalarla” aramasına yardımcı oluyor.



INTERPOL ARAMASI ÇIKARARAK İADE EDİLİYOR

Haberde, Ukraynalı siyaset bilimci Aleksandr Semçenko’ya atıfla, söz konusu yöntemin halihazırda Polonya, Fransa ve Almanya’da uygulandığı belirtildi. Semçenko’nun açıklamasına göre Ukrayna’da herhangi bir ceza maddesi üzerinden dosya açılıyor, ardından Interpol’e arama ve iade talebi gönderilerek kişilerin Avrupa ülkelerinden teslimi sağlanıyor.

L’AntiDiplomatico, suçlamaların yağma, cinayet, trafik kazası gibi fiilleri kapsadığını; ancak iddia edilen kişilerin bu olayların yaşandığı dönemde Ukrayna’da dahi olmayabileceğini belirterek, “Sonuçta cepheye gönderilecek kişilerden söz ediliyor. Bulundukları ülkelerin hükümetleri ise bu insanları ilk fırsatta ‘ateşe' atacak” ifadelerine yer verdi.