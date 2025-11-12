Rusya'dan film sahnelerini aratmayan işgal! 21 ay sonra Ukrayna o bölgeden geri çekildi

Paslı motosikletler, eski arabalar, kapısı olmayan minibüsler... Rus askerleri geçtiğimiz gün Ukrayna'nın Pokrovsk şehrine bir garip saldırı düzenledi. Şehre yürüyen Rus güçlerinin şok edici görüntüleri ise "Mad Max" film serisinden fırlamış bir sahne gibi olduğunu gösteriyordu.

New York Post'un haberine göre, Rus savaş blog yazarlarının yayınladığı görüntülerde, 21 aydır hedef alınan doğu Ukrayna'daki lojistik merkez Pokrovsk'a takviye kuvvetlerin gönderildiği görülüyor.

Askerler, yoğun sisin içinde, motosiklet grupları halinde, açık tavanlı, kapıları ve pencereleri olmayan arabalar ve minibüslerle Pokrovsk'a doğru ilerlerken görülebiliyordu.

Bazıları, yolun üzerine dağılmış enkazları atlatmaya çalışırken büyük tüfekleri ve roketatarları beceriksizce taşıdıkları görülürken, diğerleri ise hasarlı araçların çatılarında rahatça oturuyorlardı.

VİDEONUN GERÇEK OLDUĞU DOĞRULANDI

Reuters, videonun gerçekliğini doğruladı ve konumun Pokrovsk'a giden yolların düzeniyle uyuştuğunu belirtti.

Ukrayna ordusu Salı günü yaptığı açıklamada, Pokrovsk'ta şu anda yaklaşık 300 Rus askerinin bulunduğunu, Kiev askerlerinin ise yoğun sis altında ve havada insansız hava araçlarının uçtuğu bir ortamda işgalcilerle mücadele ettiğini söyledi.

Yaklaşık iki yıldır şehri ele geçirmeyi başaramayan Moskova, son hamle için 150 bin askerle şehri ele geçirmeyi hedefliyor.