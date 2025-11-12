Rusya, Moskova'ya ilerleyen hava aracını düşürdü

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesi için diplomatik müzakereler tıkanırken, taraflar arasında karşılıklı saldırılar aralıksız devam ediyor.

RUSYA HAVA ARACINI DÜŞÜRDÜ

Rusya'dan gece saatlerinde dikkat çeken bir açıklama geldi. Başkent Moskova'ya doğru ilerlemekte olan Ukrayna'ya ait bir insanın hava aracının (İHA) imha edildiği duyuruldu.

KARADENİZ'DE 37 İHA DÜŞÜRÜLDÜ

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 37 insansız hava aracının (İHA), hava savunma sistemlerince çeşitli bölgelerin üzerinde vurulduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, Rus topraklarına İHA saldırısı düzenlediği belirtildi. Dün gece 37 İHA'nın hava savunma sistemlerince yok edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, bunların çeşitli bölgeler ile Karadeniz üzerinde düşürüldüğü aktarıldı.

Rusya'nın Saratov Bölge Valisi Roman Busargin de Telegram hesabından yaptığı açıklamada, İHA saldırısı sonucu Saratov şehrindeki bazı binaların hasar gördüğünü ve 1 kişinin yaralandığını bildirdi.

Ülkenin bazı şehirlerindeki havalimanlarında uçakların iniş ve kalkışlarına geçici kısıtlamalar getirildiği belirtildi.

KREMLİN ATEŞKESİN ŞARTINI AÇIKLADI

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, önceki gün yaptığı açıklamada, Ukrayna krizinin en kısa sürede sona ermesinden yana olduklarını belirterek, "Bu kriz, Rusya belirlediği hedeflere ulaştığında ancak sona erebilir." ifadelerini kullandı.