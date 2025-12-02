Tesla’larda LG batarya krizi: Tamir neredeyse imkânsız

Avrupa’da satılan Tesla Model 3 ve Model Y araçlarında kullanılan LG üretimi bataryalarla ilgili ciddi bir sorun gündemde. Elektrikli araç tamiri konusunda uzmanlığıyla bilinen Hırvatistan merkezli EV Clinic, bu bataryalarda “katastrofik” sayılabilecek bir arıza oranı tespit ettiklerini duyurdu. Merkezin raporuna göre, Çin’de üretilen NCM811 hücreler hem daha çabuk yıpranıyor hem de arıza yaptığında çoğu zaman tamiri mümkün olmuyor.