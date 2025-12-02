Tesla’larda LG batarya krizi: Tamir neredeyse imkânsız

Kategoriler
Model 3 ve Model Y'de kullanılan Çin üretimi LG NCM811 bataryaların kısa ömürlü olduğu ve çoğu zaman onarılamadığı ortaya çıktı.
Avrupa’da satılan Tesla Model 3 ve Model Y araçlarında kullanılan LG üretimi bataryalarla ilgili ciddi bir sorun gündemde. Elektrikli araç tamiri konusunda uzmanlığıyla bilinen Hırvatistan merkezli EV Clinic, bu bataryalarda “katastrofik” sayılabilecek bir arıza oranı tespit ettiklerini duyurdu. Merkezin raporuna göre, Çin’de üretilen NCM811 hücreler hem daha çabuk yıpranıyor hem de arıza yaptığında çoğu zaman tamiri mümkün olmuyor.
Tesla, Avrupa ve bazı Asya ülkelerinde Long Range ve Performance modellerinde LG Energy Solution’ın Nanjing fabrikasında ürettiği NMC811 hücrelerini kullanıyor. Kağıt üzerinde yüksek enerji yoğunluğu sunan bu hücreler, pratikte ise farklı bir tablo ortaya koyuyor.
EV Clinic’in sahada incelediği araçlardan çıkan sonuçlar pek iç açıcı değil. Merkezin aktardığına göre ABD üretimi Panasonic NCA paketleri ortalama 400 bin km civarında ilk hücre arızalarını gösterirken, LG NCM811 bataryalar yaklaşık 240 bin km'de ömrünü tamamlıyor. Aradaki fark, uzmanlara göre artık görmezden gelinemeyecek kadar büyük.
Sorunun en kritik kısmı ise arızanın yapısı. EV Clinic, LG batarya paketlerinde bozulmanın genellikle tek bir hücreyle sınırlı kalmadığını, modül genelinde yayıldığını söylüyor. Yani tek bir hücreyi değiştirip devam etmek çoğu zaman mümkün olmuyor.
Laboratuvar ölçümlerinde LG hücrelerin iç direncinin Panasonic hücrelere göre neredeyse iki kat fazla olduğu belirtiliyor. İç direnç yükseldikçe hücreler daha hızlı ısınıyor, daha hızlı yıpranıyor ve zincirleme şekilde arıza verebiliyor.
Bu yüzden modül değişimi bile çözüm olmuyor. Çünkü geride kalan zayıf hücreler kısa sürede yeniden arıza çıkarabiliyor. Uzmanlar, “Bu paketler pratikte onarılamıyor” diyor.