Aralıkta temettü dağıtacak 20 şirket belli oldu! İşte ödeme takvimi ve rakamlar

Borsa İstanbul'da yılın son temettü süreci başlıyor. Aralık 2025 temettü takvimi yayımlandı. Buna göre bu ay; Ford Otosan, Ebebek, BİM, Turkcell ve Tekfen Holding'in de içinde bulunduğu 20 şirket yatırımcılarına nakit kar payı dağıtacak. İşte şirket şirket tüm rakamlar...