Aralıkta temettü dağıtacak 20 şirket belli oldu! İşte ödeme takvimi ve rakamlar

Borsa İstanbul'da yılın son temettü süreci başlıyor. Aralık 2025 temettü takvimi yayımlandı. Buna göre bu ay; Ford Otosan, Ebebek, BİM, Turkcell ve Tekfen Holding'in de içinde bulunduğu 20 şirket yatırımcılarına nakit kar payı dağıtacak. İşte şirket şirket tüm rakamlar...
Şirket Adı: Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ORD
BIST Kodu: TCELL
Temettü (Net): 1,5455 TL
Ödeme Tarihi: 26.12.2025
Şirket Adı: Bülbüloğlu Vinç San. ve Tic. A.Ş.
BIST Kodu: BVSAN
Temettü (Net): 0,8165 TL
Ödeme Tarihi: 02.12.2025
Şirket Adı: Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.
BIST Kodu: FROTO
Temettü (Net): 5,1425 TL
Ödeme Tarihi: 03.12.2025
Şirket Adı: Göltaş Göller Bölgesi Çimento San. ve Tic. A.Ş.
BIST Kodu: GOLTS
Temettü (Net): 4,2500 TL
Ödeme Tarihi: 05.12.2025
Şirket Adı: Elite Naturel Organik Gıda San. ve Tic. A.Ş.
BIST Kodu: ELITE
Temettü (Net): 0,0425 TL
Ödeme Tarihi: 05.12.2025
Şirket Adı: Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş.
BIST Kodu: MTRYO
Temettü (Net): 0,0518 TL
Ödeme Tarihi: 08.12.2025
Şirket Adı: Ebebek Mağazacılık A.Ş.
BIST Kodu: EBEBK
Temettü (Net): 0,4250 TL
Ödeme Tarihi: 15.12.2025
Şirket Adı: Pergamon Status Dış Tic. A.Ş.
BIST Kodu: PSDTC
Temettü (Net): 1,4558 TL
Ödeme Tarihi: 15.12.2025
Şirket Adı: Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.
BIST Kodu: BIMAS
Temettü (Net): 4,2500 TL
Ödeme Tarihi: 17.12.2025
Şirket Adı: Sdt Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş.
BIST Kodu: SDTTR
Temettü (Net): 0,0727 TL
Ödeme Tarihi: 24.12.2025
Şirket Adı: Tekfen Holding A.Ş.
BIST Kodu: TKFEN
Temettü (Net): 0,2820 TL
Ödeme Tarihi: 31.12.2025
Şirket Adı: Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.
BIST Kodu: RGYAS
Temettü (Net): 1,3935 TL
Ödeme Tarihi: 31.12.2025