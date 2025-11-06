Ukrayna'dan Rusya'ya İHA'lı saldırı! 1 ölü

Ukrayna, Rus ekonomisini sekteye uğratmak amacıyla aylardır Rusya'da petrol rafinerilerini, depolarını ve boru hatlarını hedef alan saldırılar düzenliyor. Ukrayna ordusu gece saatlerinde Rusya'ya bir kez daha İHA saldırısı gerçekleştirdi.

Volgograd bölgesinde yer alan Krasnoarmeysk'teki bir sanayi bölgesinde yangın çıktı. Volgograd Valisi Andrey Bocharov, 24 katlı bir konut ve birkaç evin hasar gördüğünü, 48 yaşındaki bir şahsın şarapnel parçasıyla hayatını kaybettiğini belirtti.

13 HAVALİMANINDA UÇUŞLAR DURDURULDU

Saldırı nedeniyle Rusya genelinde 13 havalimanında uçuşlar durduruldu.

Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde Ukrayna'ya ait 49'u Volgograd'da olmak üzere 75 İHA'nın düşürüldüğünü duyurdu.