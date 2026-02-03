Yer yarıldı akaryakıt istasyonu yerin altına gömüldü! 2 yaralı

Mısır'ın başkenti Kahire'deki bir akaryakıt istasyonunun bulunduğu bölgede toprak kayması yaşandı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, istasyonda bulunan çiçekçi dükkanı ve pastane 15 metrelik çukura gömüldü. Dükkanlarda bulunan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yapılan ön incelemede, zemin çökmesinin nedeninin yakınlardaki bir inşaat alanında yapılan kazı çalışmaları olduğu tespit edildi.

Yetkililerin, bölgenin güvenliğini sağlamak ve benzer olayların tekrarını önlemek için önlem aldığı belirtildi.