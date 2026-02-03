Gram altın için 14 bin liraya dikkat! İslam Memiş yeni rekor hedefini açıkladı

Kategoriler
Altın yeniden rekor kıracak mı? Piyasalarda oyuncular yatırımlarının yeniden değer kazanıp kazanmayacağını öngörmeye çalışıyor. Finans Analisti İslam Memiş, elinde altın olan ya da almayı düşünenler için çok kritik uyarıda bulundu.
Altın fiyatlarında iki günde ons tarafında 1.000 dolardan, gram altın tarafında ise 1.000 liradan fazla sert bir düşüş yaşanınca alım için bekleyenlerin fırsatı değerlendirdiğini ifade eden Memiş, yeniden hafif bir toplanma görüldüğünü söyledi.
Altın fiyatlarının güne tepki yükselişiyle başladığını söyleyen Memiş, "Altın tarafında yaklaşık %4,5, gümüş tarafında ise %6 civarında bir tepki alımı var. Şu an itibarıyla yükseliş devam ediyor. Gram altın serbest piyasalarda 7.370 lira seviyesinde. Ons altın ise uluslararası piyasalarda 4.880 dolar. Dün sabah ons altın 4.400 dolar seviyesine kadar gerilemişti. O düşüşler fırsat olarak görüldü ve ons altın yaklaşık 480 dolar yükseldi" dedi.
Gram altının 6.867 lira seviyesine kadar gerilediğini hatırlatan Memiş, "Ancak dün ilginç bir şey oldu: Kapalıçarşı’da gram altın işçilikle birlikte 14.000 lira seviyesindeydi. Bu oldukça yüksek bir rakam. En son geçen yıl bu seviyeler görülmüştü. Sert düşüşle birlikte yoğun bir talep oluştu, kimse malını ucuza satmadı. Dolayısıyla Darphane sertifikası ve bankalardaki altın, serbest piyasalara kıyasla daha ucuz kaldı" diyerek akıllı yatırımcıların da daha mantıklı olan Darphane sertifikasını tercih ettiğini açıkladı.
Gümüş tarafında 71 dolar seviyesine kadar bir gerileme görüldüğünden bahseden Memiş, "Gram gümüşte 100 lira seviyesine kadar düşüş oldu ve bu da alım fırsatı olarak değerlendirildi. Şu anda gram gümüş 118 lira, ons gümüş ise 85 dolar seviyesinde. Tepki alımıyla birlikte yaklaşık 15 dolarlık bir yükseliş yaşandı. Dün bu işlemler tamamlandı, şimdi yukarı yönlü hareketler bekleniyor" dedi.
Bu yükselişte hem oyuncuların hem de tepki alımlarının etkisi olduğunu söyleyen Memiş, "Yoğun bir talep vardı. Özellikle ETF’lerde ve fonlardaki hareketlilik çok yüksekti. Bu yıl bu tarafı ciddi şekilde silkeleyecekler. Birikimleri üzerinde kumar oynayanlar, kaldıraçlı işlemler yapanlar bu yıl temizlenecek. Yapacak bir şey yok. O yüzden özellikle hanımefendilere sesleniyorum: Eşiniz sizi hayallerle kandırıp “şöyle zengin olacağız, böyle kazanacağız” diyerek kolunuzdaki altınları istemesin. Vermeyin. Anne babalara da sesleniyorum: Bankadan kredi çekip çocuklarınızın finansal kumar bağımlılığını desteklemeyin. Bu bir bağımlılıktır ve çoğu tedaviyi reddeder. “Keşke alsaydım, keşke satsaydım” gibi hayallerle sizi o tezgâha çekmeye çalışırlar. Kimse bu oyunlara gelmesin, herkes elindeki varlığa sahip çıksın" diyerek aileleri uyardı.
Memiş, "2026 yılında bunu kendime bir misyon olarak belirledim. Her hafta sosyal medya hesabımdan e-ticaret ve e-ihracatla ilgili ücretsiz eğitimler veriyorum. İnsanlara ne satabileceklerini, nasıl üretebileceklerini anlatıyorum. Mesela bu akşam saat 22.00’de canlı yayınım var. Her hafta düzenli olarak bilgilendirme yapıyorum. İstiyorum ki bu gençler dünya pazarından pay alsın, vakitlerini doğru değerlendirsin" dedi.
Enflasyon rakamlarını değerlendiren Memiş, "Yılın ikinci yarısında düşen bir enflasyon öngörüyorum. Enflasyonun gerilemesiyle birlikte kredi faizlerinde de düşüş bekliyorum. Altın fiyatları bu kadar yükselmişken ev veya araba almayı düşünenlerin önümüzdeki aylara hazırlık yapması lazım. Maliye Bakanlığı’nın ilk kez ev alacaklara yönelik düşük faizli kredi destekleri var, bunlardan faydalanılmalı" diyerek yatırım planı olanlara seslendi.
"Genel piyasalara baktığımızda değerli metaller şu an spekülasyon aracı olarak kullanılıyor ama genel trend yine yukarı yönlü" diyen Memiş, borsa için de değerlendirmede bulundu.
Memiş, "Borsa İstanbul endeksi 13.620 puandan kapandı. Teknik düzeltmelerle kısa vadede 13.000 puanın altı görülebilir. Döviz kurları stabil, konuşulacak anormal bir durum yok. Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararı, cuma günü ABD tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. Bunları yakından takip ediyoruz. Ayrıca Amerika-İran gerilimi de dış politika tarafında izleniyor" dedi.