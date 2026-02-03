Gram altın için 14 bin liraya dikkat! İslam Memiş yeni rekor hedefini açıkladı

Bu yükselişte hem oyuncuların hem de tepki alımlarının etkisi olduğunu söyleyen Memiş, "Yoğun bir talep vardı. Özellikle ETF’lerde ve fonlardaki hareketlilik çok yüksekti. Bu yıl bu tarafı ciddi şekilde silkeleyecekler. Birikimleri üzerinde kumar oynayanlar, kaldıraçlı işlemler yapanlar bu yıl temizlenecek. Yapacak bir şey yok. O yüzden özellikle hanımefendilere sesleniyorum: Eşiniz sizi hayallerle kandırıp “şöyle zengin olacağız, böyle kazanacağız” diyerek kolunuzdaki altınları istemesin. Vermeyin. Anne babalara da sesleniyorum: Bankadan kredi çekip çocuklarınızın finansal kumar bağımlılığını desteklemeyin. Bu bir bağımlılıktır ve çoğu tedaviyi reddeder. “Keşke alsaydım, keşke satsaydım” gibi hayallerle sizi o tezgâha çekmeye çalışırlar. Kimse bu oyunlara gelmesin, herkes elindeki varlığa sahip çıksın" diyerek aileleri uyardı.

