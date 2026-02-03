Çalıların arasından fırlayan dev domuz avcıya saldırdı

Mersin'in Mezitli ilçesine ormanlık alanda çulluk avlamak için arazide bulunan 27 yaşındaki Melih Öncüt, köpeğiyle birlikte iz sürdüğü sırada çalılıktan bir anda fırlayan yaban domuzunun saldırısına uğradı. Büyük panik yaşayan Öncüt, refleksle hareket ederek elindeki tüfekle yakın mesafeden ateş açtı. Yaşanan o anlar avcının üzerindeki aksiyon kamerasına saniye saniye yansıdı.