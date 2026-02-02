Beytüşşebap'ta o anlar saniye saniye görüntülendi! Dev çığ şelale gibi indi!

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Beşağaç, Ayvalık ve Aşağıdere köylerinde kış şartları hayatı felç etti. İlçede iki gündür devam eden karla karışık yağmurun ardından, doygunluğa ulaşan kar kütleleri yamaçlardan koparak aşağı süzüldü. Çığ düşme anı vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Çekilen görüntüler çığın büyüklüğü paniğe neden oldu.