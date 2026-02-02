Bebek arabasından 2 milyon liralık altın çaldı! Akılalmaz görüntüler kamerada

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Bursa’nın İnegöl ilçesinde bebek arabasından yaklaşık 2 milyon TL değerinde altın çalan şüpheli, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı. Hırsızlık anı bir sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kısa sürede yakalanan 40 yaşındaki Zafer D. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüpheli sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi.