Leoparla selfie az kalsın sonunu getiriyordu!

Çin'de bir turist kadın, kayak yaptığı sırada denk geldiği leoparla fotoğraf çekilmek istedi. Bu yüzden de leopara 3 metre kadar yaklaştı. Fotoğraf çekilmeyi başardı fakat leoparın saldırısından da kurtulamadı. Bir anda leopar turist kadına doğru hamle yaptı ve yaralanmasına neden oldu. Turistin imdadına çevredekiler yetişti.

Yetkililer, bölgede bir gün önce leopar görüldüğüne dair uyarıların yapıldığını ancak kayak yapan kadın turistin daha iyi bir açı için leopara çok fazla yaklaştığını dile getirdi.