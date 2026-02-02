Dolandırılmak istediğini anladı, görüşmeyi saniye saniye kaydetti!

Tokat'ın Zile ilçesinde annesi Ayşe Özlük ile birlikte yaşayan Ali Özlük, annesine gelen şüpheli bir telefonla dolandırılmak istendiklerini fark etti. Kendilerini polis olarak tanıtan şahısların, Ayşe Özlük adına düzenlenen sahte kimlikle terör örgütleriyle bağlantı kurulduğunu iddia edip, IBAN ve banka hesap bilgileri talep ettiler. Durumdan şüphelenen Ali Özlük, dolandırıcılarla yapılan telefon görüşmesini cep telefonu ile kaydetmeye başladı. Görüşmede, sahte kimlik üzerinden para çekildiği iddiasıyla korku ve panik oluşturmaya çalıştıkları görüldü. Ali Özlük, kaydettiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak vatandaşları uyardı.