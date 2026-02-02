Altın ve gümüşte tarihi düşüş! Gram altın değer kaybetmeye devam ediyor: İşte 2 Şubat 2026 güncel altın fiyatları

Haftalardır yükseliş trendini koruyan altın fiyatlarında geçtiğimiz günlerde şok düşüşler yaşandı. Tarihi zirveyi gören altın fiyatları yaşanan jeopolitik gelişmeler ile ABD-İran arasındaki gerilime ilişkin endişelerin artmasıyla birlikte resmen çakıldı. Altındaki düşüş yeni haftada da devam ediyor. Altın 2 Şubat Pazartesi gününü yine şok düşüşle açtı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 2 Şubat 2026 altın fiyatları...