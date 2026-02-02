Altın ve gümüşte tarihi düşüş! Gram altın değer kaybetmeye devam ediyor: İşte 2 Şubat 2026 güncel altın fiyatları

Kategoriler
Haftalardır yükseliş trendini koruyan altın fiyatlarında geçtiğimiz günlerde şok düşüşler yaşandı. Tarihi zirveyi gören altın fiyatları yaşanan jeopolitik gelişmeler ile ABD-İran arasındaki gerilime ilişkin endişelerin artmasıyla birlikte resmen çakıldı. Altındaki düşüş yeni haftada da devam ediyor. Altın 2 Şubat Pazartesi gününü yine şok düşüşle açtı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 2 Şubat 2026 altın fiyatları...
GRAM ALTIN
Gram Altın Alış: 6.534,47
Gram Altın Satış: 6.538,05
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek Altın Alış: 11.355,00
Çeyrek Altın Satış: 11.588,00
YARIM ALTIN
Yarım Altın Alış: 22.807,00
Yarım Altın Satış: 23.273,00
TAM ALTIN
Tam Altın Alış: 46.510,69
Tam Altın Satış: 47.536,40
ATA ALTIN
Ata Altın Alış: 47.964,15₺
Ata Altın Satış:49.286,21₺
GÜMÜŞ
Gümüş Alış: 115,74₺
Gümüş Satış: 116,01₺