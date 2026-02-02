Aylık 41 bin TL taksitle TOGG fırsatı! Otomobil almak isteyenler için şubat kampanyası duyuruldu

Kategoriler
Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, şubat ayına özel yeni finansman kampanyasını resmen duyurdu. Hem T10F fastback hem de T10X SUV modellerini kapsayan pakette vatandaşlara 12 ay vadeyle yüzde sıfır faizli kredi imkanı sunuluyor.
Şirket tarafından yapılan resmi açıklamalara göre, şubat ayı boyunca geçerli olacak kampanya kapsamında hem T10F fastback hem de T10X SUV modelleri için cazip ödeme koşulları sağlanıyor. Peki TOGG şubat ayı finansman kampanyası neleri kapsıyor? İşte detaylar.
"Fastback" gövde tipine sahip olan T10F modeli, kampanyanın en yüksek kredi diliminden yararlanıyor. TOGG'un paylaştığı verilere göre, kullanıcılar T10F özelinde 750 bin TL tutarında kredi kullanabilecek.
Hazırlanan finansman paketinde 12 ay vade ve yüzde 0 faiz avantajı bulunuyor. Krediyi kullanan vatandaşların aylık ödemesi gereken taksit tutarı ise 62 bin 500 TL olarak belirlendi.
TOGG'un halihazırda yollarda en çok görülen SUV modeli T10X de finansman desteği kapsamına alındı. Şirket araç için kullanıcılara 500 bin TL kredi desteği sunuyor.
Tıpkı fastback modelinde olduğu gibi T10X için de 12 ay vade ve yüzde sıfır faiz seçeneği geçerli. Aylık ödeme tutarı ise 41 bin 667 TL şeklinde hesaplandı.