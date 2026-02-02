Aylık 41 bin TL taksitle TOGG fırsatı! Otomobil almak isteyenler için şubat kampanyası duyuruldu

Şirket tarafından yapılan resmi açıklamalara göre, şubat ayı boyunca geçerli olacak kampanya kapsamında hem T10F fastback hem de T10X SUV modelleri için cazip ödeme koşulları sağlanıyor. Peki TOGG şubat ayı finansman kampanyası neleri kapsıyor? İşte detaylar.