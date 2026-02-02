Menü Kapat
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
Aylık 41 bin TL taksitle TOGG fırsatı! Otomobil almak isteyenler için şubat kampanyası duyuruldu

Şubat 02, 2026 11:00
Aylık 41 bin TL taksitle TOGG fırsatı! Otomobil almak isteyenler için şubat kampanyası duyuruldu

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, şubat ayına özel yeni finansman kampanyasını resmen duyurdu. Hem T10F fastback hem de T10X SUV modellerini kapsayan pakette vatandaşlara 12 ay vadeyle yüzde sıfır faizli kredi imkanı sunuluyor.

Aylık 41 bin TL taksitle TOGG fırsatı! Otomobil almak isteyenler için şubat kampanyası duyuruldu

Şirket tarafından yapılan resmi açıklamalara göre, şubat ayı boyunca geçerli olacak kampanya kapsamında hem T10F fastback hem de T10X SUV modelleri için cazip ödeme koşulları sağlanıyor. Peki TOGG şubat ayı finansman kampanyası neleri kapsıyor? İşte detaylar.

Aylık 41 bin TL taksitle TOGG fırsatı! Otomobil almak isteyenler için şubat kampanyası duyuruldu

T10F İÇİN 750 BİN TL KREDİ LİMİTİ

"Fastback" gövde tipine sahip olan T10F modeli, kampanyanın en yüksek kredi diliminden yararlanıyor. TOGG'un paylaştığı verilere göre, kullanıcılar T10F özelinde 750 bin TL tutarında kredi kullanabilecek.

Aylık 41 bin TL taksitle TOGG fırsatı! Otomobil almak isteyenler için şubat kampanyası duyuruldu

Hazırlanan finansman paketinde 12 ay vade ve yüzde 0 faiz avantajı bulunuyor. Krediyi kullanan vatandaşların aylık ödemesi gereken taksit tutarı ise 62 bin 500 TL olarak belirlendi.

Aylık 41 bin TL taksitle TOGG fırsatı! Otomobil almak isteyenler için şubat kampanyası duyuruldu

SUV MODELİNDE TAKSİTLER DAHA DÜŞÜK

TOGG'un halihazırda yollarda en çok görülen SUV modeli T10X de finansman desteği kapsamına alındı. Şirket araç için kullanıcılara 500 bin TL kredi desteği sunuyor.

Aylık 41 bin TL taksitle TOGG fırsatı! Otomobil almak isteyenler için şubat kampanyası duyuruldu

Tıpkı fastback modelinde olduğu gibi T10X için de 12 ay vade ve yüzde sıfır faiz seçeneği geçerli. Aylık ödeme tutarı ise 41 bin 667 TL şeklinde hesaplandı.

