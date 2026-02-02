Pürmüzle buzları eritmek isterken evi ateşe verdi!

Massachusetts eyaletinin Milton şehrinde yaşayan ev sahibi, çatısına yapışmış buz tabakalarıyla başa çıkmak için pürmüz kullanmaya karar verdi. Püzmüzle buzları eritirken çatı bir anda alev aldı. Olay yerine kısa sürede itfaiyeciler geldi. Komşular, 'çatının tamamının birkaç dakika içinde alevler içinde kaldığını' söyledi. İtfaiye ekibi, yangına müdahale etti ve "Buzla mücadele işini profesyonel bir şirkete bırakın" tavsiyesinde bulundu.