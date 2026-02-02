Direksiyon başındaki şoför gözünü telefondan bir saniye ayırmadı! Kaza böyle 'geliyorum' dedi

Sivas’ta bir yolcu otobüsü, iki tır ve bir otomobilin karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralanmış, yaralılar tedavi altına alınmıştı. 29 Ocak’ta meydana gelen zincirlemeye kazaya ilişkin bir video ortaya çıktı. Kazadan kısa süre önce çekildiği iddia edilen videoda yolcu otobüsü sürücüsünün cep telefonu ile ilgilendiği anlar yer aldı. Cep telefonu ile uğraşan sürücü, bir yandan da çay içti. Sürücünün cep telefonu ile ilgilendiği anlar, araç içerisindeki bir yolcu tarafından saniye saniye kaydedildi.