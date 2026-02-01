Trafikte korku dolu anlar! Seyir halindeki araç alev alev yandı

İstanbul Şişli’de trafikte ilerleyen araç bir anda alevler içinde kaldı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında ölü veya yaralı bulunmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi üzerinde seyir halindeki otomobilin motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar çıkmaya başladı. Aracın sürücüsü durumu fark ederek kenara çekip otomobilden indi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.