Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Yarın okullar tatil mi, yarım gün mü? 2 Şubat Pazartesi okullar tatil mi gündem oldu

2 Şubat Pazartesi okullar tatil mi, yarım gün mü sorularının cevapları öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. İlkokul, ortaokul ve liselerde okuyan milyonlarca öğrenci 1. dönem karnesini alarak yarıyıl tatiline girmişti. Yarıyıl tatili ise 2 Şubat 2026 Pazartesi günü itibarıyla sona eriyor. Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından açıklanan bilgilere göre Balkanlar'dan gelecek soğuk hava dalgası Türkiye'yi etkisi altına alacak. Birçok ilde kar yağışının görülmesi bekleniyor. İstanbul'un da bazı ilçelerinde kar yağışı görülecek. Sosyal medya platformlarında ise yarın okulların yarım gün olacağı iddia edildi. Öğrenciler ve veliler tarafından Yarın okullar tatil mi, yarım gün mü sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yarın okullar tatil mi, yarım gün mü? 2 Şubat Pazartesi okullar tatil mi gündem oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.02.2026
saat ikonu 12:37
|
GÜNCELLEME:
01.02.2026
saat ikonu 12:37

Yarın okullar tatil mi, yarım gün mü soruları gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2025-2026 yılı eğitim öğretim takvimi doğrultusunda ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan milyonlarca öğrenci 16 Ocak 2026 tarihi itibarıyla karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdiler. 30 Ocak 2026 itibarıyla ise yarıyıl tatili sona erdi ve öğrenciler 2 Şubat 2026 Pazartesi günü 2. döneme başlayacaklar. Tatilin sona ermesinin ardından sosyal medya platformlarında yarın okulların yarım gün olacağına yönelik iddialar ortaya atıldı. Ayrıca MGM tarafından paylaşılan hava durumu tahmin raporunun ardından 2 Şubat Pazartesi yarın okullar tatil mi sorusu da gündeme geldi.

Yarın okullar tatil mi, yarım gün mü? 2 Şubat Pazartesi okullar tatil mi gündem oldu

YARIN OKULLAR TATİL Mİ 2 ŞUBAT?

MGM tarafından aktarılan bilgilere göre Balkanlar'dan gelecek olan soğuk hava dalgası yurdu etkisi altına alacak. Trakya'dan giriş yapacak olan soğuklar nedeniyle 2 Şubat 2026 Pazartesi günü Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kar yağışı bekleniyor. İstanbul'un ise Sivilri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece ve Başakşehir ilçelerinde karla karışık yağmur bekleniyor. Yeni haftayla birlikte Doğu Anadolu Bölgesi'nde de kar yağışları devam edecek. Ancak valilikler tarafından henüz okulların tatil olacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı. İlerleyen saatlerde herhangi bir açıklama yapılmadığı takdirde 2 Şubat 2026 Pazartesi günü okullarda yarıyıl tatili sona erecek ve öğrenciler ders görmeye devam edecekler.

Yarın okullar tatil mi, yarım gün mü? 2 Şubat Pazartesi okullar tatil mi gündem oldu

YARIN OKULLAR YARIM GÜN MÜ 2 ŞUBAT?

Öğretmenler kurulu toplantılarının gerçekleştirildiği dönemlerde okullarda dersler alınan kararlar kapsamında yarım gün olarak işlenebiliyor. Ancak 2 Şubat 2026 Pazartesi günü herhangi bir toplantı olacağına dair Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bir açıklama yapılmadı. Bu kapsamda okullarda 2 Şubat 2026 Pazartesi günü tam gün ders işlenecek. Okul idareleri kurul toplantılarını kendi planlamaları doğrultusunda yaparak, velileri bilgilendirecektir.

Yarın okullar tatil mi, yarım gün mü? 2 Şubat Pazartesi okullar tatil mi gündem oldu

PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ, VAR MI 2 ŞUBAT?

İlkokul, ortaokul ve liselerde yarıyıl tatili 2 Şubat 2026 Pazartesi günü sona erecek ve öğrenciler 2. dönem derslerine başlayacaklar. 2 Şubat Pazartesi günü okulların tatil olacağına dair herhangi bir açıklama bulunmuyor. Sosyal medyada ortaya atılan iddiaların tamamı asılsızdır. Öğrenciler ve velilerin Milli Eğitim Bakanlığı, valilikler ve okul idareleri tarafından yapılan resmi açıklamaları dikkate almaları gerekiyor.

ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.