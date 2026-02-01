Yarın okullar tatil mi, yarım gün mü? 2 Şubat Pazartesi okullar tatil mi gündem oldu

Yarın okullar tatil mi, yarım gün mü soruları gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2025-2026 yılı eğitim öğretim takvimi doğrultusunda ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan milyonlarca öğrenci 16 Ocak 2026 tarihi itibarıyla karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdiler. 30 Ocak 2026 itibarıyla ise yarıyıl tatili sona erdi ve öğrenciler 2 Şubat 2026 Pazartesi günü 2. döneme başlayacaklar. Tatilin sona ermesinin ardından sosyal medya platformlarında yarın okulların yarım gün olacağına yönelik iddialar ortaya atıldı. Ayrıca MGM tarafından paylaşılan hava durumu tahmin raporunun ardından 2 Şubat Pazartesi yarın okullar tatil mi sorusu da gündeme geldi.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ 2 ŞUBAT?

MGM tarafından aktarılan bilgilere göre Balkanlar'dan gelecek olan soğuk hava dalgası yurdu etkisi altına alacak. Trakya'dan giriş yapacak olan soğuklar nedeniyle 2 Şubat 2026 Pazartesi günü Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kar yağışı bekleniyor. İstanbul'un ise Sivilri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece ve Başakşehir ilçelerinde karla karışık yağmur bekleniyor. Yeni haftayla birlikte Doğu Anadolu Bölgesi'nde de kar yağışları devam edecek. Ancak valilikler tarafından henüz okulların tatil olacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı. İlerleyen saatlerde herhangi bir açıklama yapılmadığı takdirde 2 Şubat 2026 Pazartesi günü okullarda yarıyıl tatili sona erecek ve öğrenciler ders görmeye devam edecekler.

YARIN OKULLAR YARIM GÜN MÜ 2 ŞUBAT?

Öğretmenler kurulu toplantılarının gerçekleştirildiği dönemlerde okullarda dersler alınan kararlar kapsamında yarım gün olarak işlenebiliyor. Ancak 2 Şubat 2026 Pazartesi günü herhangi bir toplantı olacağına dair Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bir açıklama yapılmadı. Bu kapsamda okullarda 2 Şubat 2026 Pazartesi günü tam gün ders işlenecek. Okul idareleri kurul toplantılarını kendi planlamaları doğrultusunda yaparak, velileri bilgilendirecektir.

PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ, VAR MI 2 ŞUBAT?

İlkokul, ortaokul ve liselerde yarıyıl tatili 2 Şubat 2026 Pazartesi günü sona erecek ve öğrenciler 2. dönem derslerine başlayacaklar. 2 Şubat Pazartesi günü okulların tatil olacağına dair herhangi bir açıklama bulunmuyor. Sosyal medyada ortaya atılan iddiaların tamamı asılsızdır. Öğrenciler ve velilerin Milli Eğitim Bakanlığı, valilikler ve okul idareleri tarafından yapılan resmi açıklamaları dikkate almaları gerekiyor.