Kırklareli, Edirne'de yarın okullar tatil mi? 2 Şubat Pazartesi Kırklareli, Edirne Valiliği kar yağışı açıklaması

Kırklareli, Edirne'de okullar tatil mi son dakika açıklamaları öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılının 2. dönemi 2 Şubat 2026 Pazartesi günü itibarıyla başlıyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri yarıyıl tatilinin ardından tekrardan okullara gidecek. 2. dönemin ilk gününde ise bazı illerimizde karla karışık yağmur görülecek. MGM tarafından aktarılan bilgilere göre Edirne ve Kırklareli'nde bugün gece yarısından itibaren karla karışık yağmur yağacak. Öğrenciler ve veliler tarafından Kırklareli, Edirne'de yarın okullar tatil mi sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

EDİRNE'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ 2 ŞUBAT?

Edirne'de yarın okulların kar yağışı nedeniyle tatil olacağına dair henüz Edirne Valiliği tarafından bir açıklama yapılmadı. Edirne Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada vatandaşları kar yağışlarına karşı uyardı. Valilik tarafından yapılan açıklamada "Bölgemizde yarın (02.02.2026) sabahın erken saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kuvvetli kar yağışı beklenmektedir. Ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve yüksek yerlerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı. Okulların tatil olacağına dair ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

MGM tarafından aktarılan bilgilere göre ise Edirne'de bazı ilçelerde bugün başlayan karla karışık yağmur, 2 Şubat Pazartesi günü etkisini artıracak ve kar yağışına dönüşecek. Kar yağışı 3 Şubat Salı günü ise yerini bulutlu havaya bırakacak. MGM tarafından Edirne için yapılan 5 günlük hava tahmin raporu şöyle:

KIRKLARELİ YARIN OKULLAR TATİL Mİ 2 ŞUBAT?

Kırklareli Valiliği tarafından yarın il genelinde okulların tatil edildiğine dair bir açıklama yapılmadı. İlerleyen saatlerde yetkililer tarafından yapılan incelemelerin doğrultusunda okullarda eğitim durumuna karar verilmesi bekleniyor. Yapılan incelemeler sonucunda Kırklareli Valiliği tarafından herhangi bir açıklama yapılmazsa ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretime devam edilecek. Kırklareli Valiliği tarafından yapılan son açıklamada kuvvetli kar yağışı nedeniyle oluşabilecek muhtemel buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.

MGM tarafından aktarılan bilgilere göre ise Kırklareli'nde bugün karla karışı yağmur şekinde gerçekleşen yağışlar gece yarısından itibaren etkisini artırarak kar yağışına dönüştürecek. Kar yağışları 3 Şubat 2026 Salı gününe kadar devam edecek. Hava sıcaklıklarının ise -4 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.