Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Kırklareli, Edirne'de yarın okullar tatil mi? 2 Şubat Pazartesi Kırklareli, Edirne Valiliği kar yağışı açıklaması

Kırklareli, Edirne'de 2 Şubat Pazartesi okullar tatil mi sorusu öğrenciler ve velilerin gündeminde yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından aktarılan bilgilere göre bu gece yarısından itibaren Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası Marmara Bölgesi'nde etkisini gösterecek. Soğuk hava dalgası nedeniyle Edirne ve Kırklareli'de karla karışık yağmur gece yarısından itibaren başlayacak. Öğrenciler ve veliler tarafından Kırklareli, Edirne'de yarın okullar tatil mi sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Kırklareli Valiliği ve Edirne Valiliği tarafından kar yağışlarıyla ilgili açıklamalar yapıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kırklareli, Edirne'de yarın okullar tatil mi? 2 Şubat Pazartesi Kırklareli, Edirne Valiliği kar yağışı açıklaması
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.02.2026
saat ikonu 16:56
|
GÜNCELLEME:
01.02.2026
saat ikonu 16:59

Kırklareli, Edirne'de okullar tatil mi son dakika açıklamaları öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılının 2. dönemi 2 Şubat 2026 Pazartesi günü itibarıyla başlıyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri yarıyıl tatilinin ardından tekrardan okullara gidecek. 2. dönemin ilk gününde ise bazı illerimizde karla karışık yağmur görülecek. MGM tarafından aktarılan bilgilere göre Edirne ve Kırklareli'nde bugün gece yarısından itibaren karla karışık yağmur yağacak. Öğrenciler ve veliler tarafından Kırklareli, Edirne'de yarın okullar tatil mi sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yarın okullar tatil mi, yarım gün mü? 2 Şubat Pazartesi okullar tatil mi gündem oldu
Kırklareli, Edirne'de yarın okullar tatil mi? 2 Şubat Pazartesi Kırklareli, Edirne Valiliği kar yağışı açıklaması

EDİRNE'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ 2 ŞUBAT?

Edirne'de yarın okulların kar yağışı nedeniyle tatil olacağına dair henüz Edirne Valiliği tarafından bir açıklama yapılmadı. Edirne Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada vatandaşları kar yağışlarına karşı uyardı. Valilik tarafından yapılan açıklamada "Bölgemizde yarın (02.02.2026) sabahın erken saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kuvvetli kar yağışı beklenmektedir. Ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve yüksek yerlerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı. Okulların tatil olacağına dair ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kırklareli, Edirne'de yarın okullar tatil mi? 2 Şubat Pazartesi Kırklareli, Edirne Valiliği kar yağışı açıklaması

MGM tarafından aktarılan bilgilere göre ise Edirne'de bazı ilçelerde bugün başlayan karla karışık yağmur, 2 Şubat Pazartesi günü etkisini artıracak ve kar yağışına dönüşecek. Kar yağışı 3 Şubat Salı günü ise yerini bulutlu havaya bırakacak. MGM tarafından Edirne için yapılan 5 günlük hava tahmin raporu şöyle:

Kırklareli, Edirne'de yarın okullar tatil mi? 2 Şubat Pazartesi Kırklareli, Edirne Valiliği kar yağışı açıklaması

KIRKLARELİ YARIN OKULLAR TATİL Mİ 2 ŞUBAT?

Kırklareli Valiliği tarafından yarın il genelinde okulların tatil edildiğine dair bir açıklama yapılmadı. İlerleyen saatlerde yetkililer tarafından yapılan incelemelerin doğrultusunda okullarda eğitim durumuna karar verilmesi bekleniyor. Yapılan incelemeler sonucunda Kırklareli Valiliği tarafından herhangi bir açıklama yapılmazsa ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretime devam edilecek. Kırklareli Valiliği tarafından yapılan son açıklamada kuvvetli kar yağışı nedeniyle oluşabilecek muhtemel buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.

Kırklareli, Edirne'de yarın okullar tatil mi? 2 Şubat Pazartesi Kırklareli, Edirne Valiliği kar yağışı açıklaması

MGM tarafından aktarılan bilgilere göre ise Kırklareli'nde bugün karla karışı yağmur şekinde gerçekleşen yağışlar gece yarısından itibaren etkisini artırarak kar yağışına dönüştürecek. Kar yağışları 3 Şubat 2026 Salı gününe kadar devam edecek. Hava sıcaklıklarının ise -4 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Kırklareli, Edirne'de yarın okullar tatil mi? 2 Şubat Pazartesi Kırklareli, Edirne Valiliği kar yağışı açıklaması
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.