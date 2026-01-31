Menü Kapat
 Banu İriç

Kredi kartı limitlerine gelen kısıtlama tartışma başlattı: BDDK'dan yeni açıklama

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından kredi kartlarında getirilen limit kısıtı uygulaması tartışmalara yol açtı. Kullanılmayan kart limitlerinin düşürülmesi yönündeki hüküm özellikle özel okullarda kredi kartı ödemelerinde sorun oluşturabileceği yönünde iddialar öne sürülmüştü. BDDK hangi kredi kartlarının limitlerinin düşürüleceğine dair yeni bir açıklama yayınladı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) konut kredileri, kredi kartları ve tüketici kredisi yapılandırmaları hakkında yeni kararlarını 31 Ocak tarihi itibarıyla duyurdu. Kamuoyunda özellikle kullanılmayan kredi kartı limitlerinin bankalar tarafından düşürüleceği yönündeki endişeler tartışma başlattı. BDDK konuya ilişkin soruları cevaplayan bir açıklama yaptı.

Kredi kartı limitlerine gelen kısıtlama tartışma başlattı: BDDK'dan yeni açıklama

FİNANSAL İSTİKRAR VE KARA PARA İLE MÜCADELE VURGUSU

Açıklamada, bahse konu kararların, 31.10.2025 tarihli ve 2025/18 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yürürlüğe giren Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı çerçevesinde BDDK'ye tevdi edilen görevler ve 21.01.2026 tarihli Finansal İstikrar Komitesi toplantısında yapılan değerlendirmeler kapsamında finansal istikrarın güçlendirilmesini temin etmek amacıyla bir paket halinde Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile koordinasyon içerisinde temelde tüketicinin korunması, alt gelir gruplarının desteklenmesi, yasa dışı bahisle mücadele ve uluslararası düzenlemelere uyum adına alındığı ifade edildi.

Kredi kartı limitlerine gelen kısıtlama tartışma başlattı: BDDK'dan yeni açıklama

GELİRLE ORANLI KREDİ KARTI HARCAMASINA TEŞVİK

"Kredi Kartı Limitlerine İlişkin Düzenleme" ile alınan kararın bireysel kredi kartı kullanıcılarının gelirleriyle orantılı olarak harcama yapmalarının temin edilmesine ve sürdürülebilir bir ödeme performansının sağlanmasına yönelik olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar aktarıldı:

400 BİN LİRA LİMİT ALTINDA KREDİ KARTI KULLANANLAR ETKİLENMEYECEK

"Aralık 2025 verilerine göre sektörde yaklaşık 13,3 trilyon lira bireysel kredi kartı limiti bulunmakta olup toplam limitin sadece yüzde 21’i kullanılmakla beraber, yüzde 79’u kullanılmamaktadır. Sektörde Aralık 2025’te 40,7 milyon tekil kredi kartı kullanıcısı bulunmakta olup, bunun 30,6 milyonu yani yüzde 75’i 400 bin lira altında kredi kartı limitine sahiptir. Yani kredi kartı kullanıcılarının yüzde 75’i söz konusu karardan etkilenmemektedir. 750 bin lira altında kredi kartı kullanıcısının toplam kredi kartı sahipliği içerisindeki oranı ise yaklaşık yüzde 90 düzeyindedir. 750 bin lira üzerinde limite sahip olanların kredi kartı toplam limitinden aldıkları pay yüzde 48 seviyesinde olup, bu kullanıcıların kredi kartı doluluk oranları yaklaşık yüzde 20’dir."

Kredi kartı limitlerine gelen kısıtlama tartışma başlattı: BDDK'dan yeni açıklama

KREDİ KARTIYLA ÖZEL OKUL ÖDEMELERİNDE SORUN YAŞANACAK MI?

Açıklamada, müşteri mağduriyetine yer vermemek amacıyla, son bir yıldaki harcamaların dikkate alındığı ve harcamanın en yüksek olduğu aydaki limitin de belirli bir oranda azaltılması kuralının getirildiği bildirildi.

400 bin lira kredi kartı limiti olan bir kart kullanıcısının kredi kartı limitlerinde herhangi bir kesintiye gidilmeyeceğine işaret edilen açıklamada, "Ayrıca bireysel kredi kartı kullanıcılarının gelirlerini teyit etmek suretiyle gelirlerinin 4 katına kadar kredi kartı limiti kullanmalarının önünde bir engel bulunmamaktadır. 'Kredili Mevduat Hesabına (KMH) İlişkin Düzenleme' kısmında, eğitim ödemeleri amacıyla bireysel müşterilere tanınan KMH limitleri bu limitlere ilişkin sınırlamadan muaf tutulmuştur." ifadelerine yer verildi.

KREDİ KARTI YAPILANDIRMALARINA DÜZENLEME

“Bireysel Kredi Kartı Borçlarının ve İhtiyaç Kredilerinin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Düzenleme” ile finansal tüketicinin korunması ve sürdürülebilir bir ödeme performansının sağlanmasının amaçlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kredi kartlarında yapılan düzenleme ile bu türden yapılandırmaların önüne geçilmesi hedeflenmiştir. Son olarak 'Konut Kredilerinde Kredi Değer Oranı Değişikliğine İlişkin Düzenleme' ile alt gelir gruplarının ilk evlerini almaları konusunda desteklenmelerine yönelik olarak temelde birinci el ve ikinci el konut ayrımı kaldırılmış ve karar metninde belirtildiği şekliyle birtakım düzenlemeler yapılmıştır. Sonuç olarak temelde finansal istikrarın korunması amacıyla Finansal İstikrar Komitesi bünyesinde gerçekleştirilen değerlendirmeler çerçevesinde bütüncül bir yaklaşımla bahse konu kararlar alınmıştır."

ETİKETLER
#Ekonomi
