Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Ev alacaklar dikkat! Konut kredisinde limitler arttı, kim, ne kadar kredi çekebilir?

Ocak 31, 2026 13:10
1
konut kredisi

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Konut kredilerinde beklenen düzenleme yapıldı. 1'inci el konut ve 2'nci el konut alımlarına göre farklı uygulanan kredilendirme oranı kaldırıldı. Ayrıca enerji sınıfı kademesi de tekrar düzenlendi" dedi.

2
konut alımında ve konut teminatlı kredilerde

BDDK'dan yapılan açıklamaya göre, konut alımında ve konut teminatlı kredilerde kullandırılabilecek azami kredi tutarları artırıldı. Konut kredilerindeki sınırlamalarda sıfır ve ikinci el ayrımı da kaldırıldı. Artık kredi kullanım miktarları sadece evin bedeline göre belirlenecek. 

3
KREDİ LİMİTİ ARTTI

KREDİ LİMİTİ ARTTI

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Global Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Konut kredilerinde beklenen düzenleme yapıldı. 1'inci el konut ve 2'nci el konut alımlarına göre farklı uygulanan kredilendirme oranı kaldırıldı.

4
KONUT KREDİSİ

Ayrıca enerji sınıfı kademesi de tekrar düzenlendi. Buna göre C sınıfı konutlar için daha yüksek oranda kredi çekilebilecek. Müşterinin evli ise eşinin ve 18 yaşından küçük çocuklarının adına en az bir kayıtlı konut varsa belirlenen oranların yüzde 75 azaltılarak uygulanmasına ise devam edilecek. Daha önce ekspertiz değeri 5 milyon olan ikinci el C enerji sınıfı bir konut için kredi çekilebilir oran yüzde 50 üzerinden 2,5 milyon TL ile sınırlı iken, yeni düzenleme ile aynı konut için yüzde 80 üzerinden 4 milyon TL kredi çekilebilecek" dedi.
 

5
İLK KEZ EV ALACAKLAR

İLK KEZ EV ALACAKLAR DİKKAT!

Yapılan düzenlemenin ilk defa ev alacaklar için çok önemli olduğunu ifade eden Özelmacıklı, "Kira enflasyonundaki gerileme konut sahipliğini artırmaya bağlı. Faiz indirimleri ile önümüzdeki dönemde konut kredileri daha da ulaşılabilir seviyelere gerileyecek.

6
ALTIN

ALTIN BOZDURAN KONUTA KOŞUYOR

Geçen yıl Ocak ayında 2.89 seviyelerinde olan oranlar, bu sene 2.49 seviyelerinde. Bu önümüzdeki dönemde daha da gerileyecek. Hatta yüksek orandan kredi çeken müşterilerin tekrar yapılandırma imkanı da söz konusu. Fiyatlara yansımadan hareket eden gayrimenkul tarafından bu sene kazançlı çıkacak. Altından bu seviyelerden dönüşler ile fırsat niteliğinde ikinci el dairelerin tam değerlendirilme zamanı" dedi.
 

7
KONUT SATIŞI

Türkiye genelinde 2025 yılında 1 milyon 688 bin 910 konut satıldığını ve bu satışlarda ipotekli satışların payının yüzde 14 olarak gerçekleştiğini belirten Özelmacıklı, "Müşterilerimiz özellikle kredilendirme limitlerine takılıyorlar ve bu nedenle aslında kredi çekemiyorlardı. Yeni düzenleme ile ipotekli satışların payının artmasını bekliyoruz. BDDK verilerine göre 23 Ocak itibarı ile konut kredi hacmi 687 milyar lirayı aştı. Yıl içinde faizlerdeki gerileme ile ipotekli satışların bu seneki payının yüzde 25'i yakalayabileceğini düşünüyoruz" dedi.

8
Akbank – İlk Evim Konut Kredisi

Peki şu an konut kredileri ne durumda? 3 milyon konut kredisi çeken bir kişi 120 ay vadeyle ne kadar faiz öder ve toplam geri ödemesi ne kadar olur? İşte banka banka listesi...

Akbank – İlk Evim Konut Kredisi

Faiz Oranı: %2,65
Aylık Taksit: 83.101,94 TL
Toplam Ödeme: 10.023.982 TL

9
İş Bankası – Ev Kredisi

İş Bankası – Ev Kredisi

Faiz Oranı: %2,60
Aylık Taksit: 81.757,00 TL
Toplam Ödeme: 9.861.540 TL
 

10
Kuveyt Türk – Konut Finansmanı

Kuveyt Türk – Konut Finansmanı

Kâr Payı Oranı: %2,66
Aylık Taksit: 83.371,64 TL
Toplam Ödeme: 10.047.298 TL
 

11
Türkiye Finans – Konut Finansmanı

Türkiye Finans – Konut Finansmanı

Kâr Payı Oranı: %2,70
Aylık Taksit: 84.452,71 TL
Toplam Ödeme: 10.163.325 TL
 

12
Garanti BBVA – Konut Kredisi

Garanti BBVA – Konut Kredisi

Faiz Oranı: %2,70
Aylık Taksit: 84.452,71 TL
Toplam Ödeme: 10.185.925 TL
 

13
Ziraat Katılım – Konut Finansmanı

Ziraat Katılım – Konut Finansmanı

Kâr Payı Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 86.898,21 TL
Toplam Ödeme: 10.450.985 TL
 

14
ING – Konut Kredisi

ING – Konut Kredisi

Faiz Oranı: %3,54
Aylık Taksit: 107.859,12 TL
Toplam Ödeme: 12.975.778 TL
 

15
TEB – Türk Ekonomi Bankası Konut Kredisi

TEB – Türk Ekonomi Bankası Konut Kredisi

Faiz Oranı: %2,85
Aylık Taksit: 88.538,19 TL
Toplam Ödeme: 10.660.859 TL
 

16
Ziraat Bankası – Konut Kredisi

Ziraat Bankası – Konut Kredisi

Faiz Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 97.962,27 TL
Toplam Ödeme: 11.790.572 TL
 

17
Şekerbank – Konut Kredisi

Şekerbank – Konut Kredisi

Faiz Oranı: %3,58
Aylık Taksit: 109.000,74 TL
Toplam Ödeme: 13.109.688 TL
 

18
DenizBank – Mortgage Kredisi

DenizBank – Mortgage Kredisi

Faiz Oranı: %3,81
Aylık Taksit: 115.600,94 TL
Toplam Ödeme: 13.907.212 TL

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.