İlk evim konut kredisi başvuru şartları ne kimler yararlanabilecek? 2026 ilk evim konut kredisi faiz oranı

Cumhurbaşkanlığı yıllık programı ve Orta Vadeli Program kapsamında hazırlıkları süren İlk Evim Konut Kredisi kampanyası, 2026’ya girilmesiyle birlikte ev sahibi olma hayali kuran vatandaşların odak noktası haline geldi.

Sadece ilk kez konut alacaklara yönelik planlanan düşük faizli kredi desteğinde başvuru takvimi ve faiz oranlarına ilişkin ayrıntılar araştırılıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile BDDK’nın yürüttüğü teknik çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, kampanyanın resmi takviminin kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

İLK EVİM KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI NE KADAR OLACAK?

2026’da hayata geçirilmesi planlanan İlk Evim Konut Kredisine ilişkin ayrıntılar giderek netlik kazanıyor.

Orta Vadeli Program doğrultusunda dar ve orta gelir grubuna yönelik hazırlanan düşük faizli kredi desteğinde, faiz oranının yüzde 1.20 seviyesinde uygulanacağı öngörülüyor.

İLK EVİM KREDİSİNDEN KİMLER FAYDALANACAK?

İlk Evim Konut Kredisi’ne ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, başvurularda aşağıdaki kriterlerin aranması beklenmekte: