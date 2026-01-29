Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

İlk evim konut kredisi başvuru şartları ne kimler yararlanabilecek? 2026 ilk evim konut kredisi faiz oranı

İlk kez ev sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği “İlk Evim Konut Kredisi” 2026 yılıyla birlikte yeniden gündeme taşındı. Kamu bankaları aracılığıyla sunulması planlanan düşük faizli ve uzun vadeli kredi desteğinde başvuru şartları, faiz oranları ve kampanyanın başlayacağı zaman merak konusu oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İlk evim konut kredisi başvuru şartları ne kimler yararlanabilecek? 2026 ilk evim konut kredisi faiz oranı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.01.2026
saat ikonu 23:14
|
GÜNCELLEME:
29.01.2026
saat ikonu 23:14

Cumhurbaşkanlığı yıllık programı ve Orta Vadeli Program kapsamında hazırlıkları süren İlk Evim Konut Kredisi kampanyası, 2026’ya girilmesiyle birlikte ev sahibi olma hayali kuran vatandaşların odak noktası haline geldi.

Sadece ilk kez konut alacaklara yönelik planlanan düşük faizli kredi desteğinde başvuru takvimi ve faiz oranlarına ilişkin ayrıntılar araştırılıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile BDDK’nın yürüttüğü teknik çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, kampanyanın resmi takviminin kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

İlk evim konut kredisi başvuru şartları ne kimler yararlanabilecek? 2026 ilk evim konut kredisi faiz oranı

İLK EVİM KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI NE KADAR OLACAK?

2026’da hayata geçirilmesi planlanan İlk Evim Konut Kredisine ilişkin ayrıntılar giderek netlik kazanıyor.

Orta Vadeli Program doğrultusunda dar ve orta gelir grubuna yönelik hazırlanan düşük faizli kredi desteğinde, faiz oranının yüzde 1.20 seviyesinde uygulanacağı öngörülüyor.

İlk evim konut kredisi başvuru şartları ne kimler yararlanabilecek? 2026 ilk evim konut kredisi faiz oranı

İLK EVİM KREDİSİNDEN KİMLER FAYDALANACAK?

İlk Evim Konut Kredisi’ne ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, başvurularda aşağıdaki kriterlerin aranması beklenmekte:

  • Başvuru sahibinin ilk kez konut alacak olması ve adına kayıtlı herhangi bir konutunun bulunmaması
  • Konutun satın alınacağı şehirde ikamet ediyor olması
  • Son 1 yıl içerisinde konut satışı yapmamış olması
  • Hisseli bir taşınmazda yüzde 50’nin üzerinde paya sahip olmaması
  • Belirli bir gelir düzeyine sahip olması ve bu geliri resmi belgelerle belgeleyebilmesi.
ETİKETLER
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.