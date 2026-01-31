BDDK'dan konut kredileri, kredi kartları ve ihtiyaç kredileriyle ilgili yeni düzenleme

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), konut kredileri, kredi kartları ve ihtiyaç kredileriyle ilgili alınan kararları açıkladı.

Finansal istikrarın sağlanması ve finansal tüketicinin korunması amacıyla koordineli düzenlemeler paketi hakkında yapılan BDDK açıklamasında milyonları ilgilendiren kararlar ayrıntılarıyla yer aldı.

Alınan kararlar doğrultusunda dönem borcu kısmen ya da tamamen ödenmemiş bireysel kredi kartları ile ödemesi 30 günden fazla gecikmiş ihtiyaç kredileri, azami 48 ay vadeyle yeniden yapılandırılacak.

KİŞİNİN TÜM BANKALARDAKİ KREDİ KARTLARININ 400 BİN TL ÜSTÜNDEKİ LİMİTLERİ AZALTILACAK

Tüketicilerin tüm bankalarda bulunan kredi kartlarının toplam 400 bin TL üstündeki limitleri yüzde 50 ile 80 arasında değişen oranlarda azaltılacak.

Bankalar ise kredi kartı limitlerini 1 Ocak 2027'ye kadar tüketicinin aylık ve yıllık geliriyle uyumlu hale getirecek.

KONUT KREDİLERİNDE BİRİNCİ EL-İKİNCİ EL AYRIMI KALDIRILDI

Alınan kararlar içinde dikkat çekenlerden birisi de konut kredileriyle ilgili oldu. Buna göre bu kredilerden yararlanma aşamasında birinci el - ikinci el ayrımının kaldırıldığı belirtildi.

Kurumun sitesinden yayımlanan açıklamada konut kredileriyle ilgili yapılan değişiklik şu ifadelerle duyuruldu:

"Tüketicilere kullandırılan konut kredilerinde; kredi tutarının teminat olarak alınan

konutun değerine oranı açısından birinci el–ikinci el konut ayrımı kaldırılmış, 2010 yılından

sonra yapılan binaların enerji sınıfı için asgari şart olan C enerji sınıfına sahip konutlar da

avantajlı kredi değer oranı uygulanan konutlar kapsamına alınmıştır.

Bu çerçevede, konut kredilerine ilişkin düzenlemelerde enerji verimliliği yüksek, görece depreme dayanıklı yeni konutların alımı ile ilk konutunu edinecek tüketicilerin desteklenmesine yönelik değişiklikler yapılmıştır. Tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaş altındaki çocuklarının malik olduğu en az bir konutunun bulunması halinde ise; belirlenen kredi değer oranlarının azaltılarak

uygulanmasına devam edilecektir."

KREDİ KARTI ve İHTİYAÇ KREDİSİ BORÇLARI YAPILANDIRMASI

BDDK açıklamasında kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarıyla ilgili yapılandırmada 48 ay vade imkanının getirildiği belirtildi. Düzenleme şu ifadelerle duyuruldu:

"Dönem borcu kısmen ya da tamamen ödenmemiş bireysel kredi kartları ile ödemesi 30

günden fazla gecikmiş ihtiyaç kredilerinin, yapılandırma tarihindeki borç bakiyelerinin, kart

hamili/borçlu tarafından 3 ay içinde talep edilmesi hâlinde azami 48 ay vadeyle yeniden

yapılandırılabilmesine imkân sağlanmıştır."

KART LİMİTLERİNE DÜZENLEME

Kredi kartı limitlerine de düzenleme getirildi. Buna göre kart limitlerinde ve yeni kart taleplerinde yalnızca aylık veya yıllık ortalama gelir dikkate alınacak. Konuyla ilgili açıklamada şöyle denildi:

"Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu uyarınca; kart hamilinin sektördeki toplam

kredi kartı limitinin, ilk yıl için aylık ortalama gelirin azami iki katı, ikinci yıldan sonra ise

azami dört katı olması gerektiği hükmünün uygulanmasında; yeni kredi kartı çıkarılması veya

mevcut kredi kartlarının limitlerinin artırılması işlemlerinde yalnızca aylık veya yıllık

ortalama gelirin dikkate alınmasına ve gelir düzeyinin teyidinin yalnızca, bankalarca geliri

ispata elverişli olarak değerlendirilen belgeler üzerinden gerçekleştirilmesine,

Kart hamillerinin, tüm bankalardaki toplam kart limitlerinin 400.000 TL’nin

üzerinde olması hâlinde, son bir yıl içerisindeki en yüksek harcamanın yapıldığı hesap kesim

tarihindeki kullanılmayan kart limitlerinin, bankalarca kısmi bir oranda azaltılmasına,

Bankalar tarafından, tüm kart hamillerinin kredi kartı limitlerinin, 01.01.2027 tarihine

kadar aylık/yıllık ortalama gelirleriyle uyumlu hale getirilmesine

yönelik belirlemeler yapılmıştır."

KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI

Kredili Mevduat Hesapları (KMH) hakkında da bilgilendirme yapıldı. BDDK'nın yazılı açıklaması içinde konuyla ilgili şu ifadeler yer aldı:

"Bireysel müşterilere ait kredili mevduat hesabı (KMH) açılışı ile mevcut KMH limitlerinin artışı işlemlerinde KMH limiti; müşterinin bankalarca ispata elverişli belgeler üzerinden tespit edilen aylık ortalama gelirinin azami iki katı olarak belirlenmiştir.

Bankalar ile eğitim kurumları arasında yapılan sözleşmelere istinaden eğitim ödemeleri amacıyla bireysel müşterilere tanınan KMH limitleri bu sınırlamadan muaf tutulmuş ve uluslararası düzenlemelerle uyumlu bir şekilde bireysel müşterilere ait KMH limitinin kullanılmayan kısımları için bankaların sermaye yeterliliği oranlarının hesabındaki sermaye yükümlülükleri artırılmıştır."