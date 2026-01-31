Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

BDDK'dan konut kredileri, kredi kartları ve ihtiyaç kredileriyle ilgili yeni düzenleme

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), konut kredilerinde birinci el ve ikinci el konut ayrımını kaldırdı. Kurum ayrıca kredi kartları ve ihtiyaç kredileriyle ilgili de yeni düzenlemeye gitti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
31.01.2026
saat ikonu 00:06
|
GÜNCELLEME:
31.01.2026
saat ikonu 00:51

Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), konut kredileri, kartları ve ihtiyaç kredileriyle ilgili alınan kararları açıkladı.

Finansal istikrarın sağlanması ve finansal tüketicinin korunması amacıyla koordineli düzenlemeler paketi hakkında yapılan BDDK açıklamasında milyonları ilgilendiren kararlar ayrıntılarıyla yer aldı.

Alınan kararlar doğrultusunda dönem borcu kısmen ya da tamamen ödenmemiş bireysel kredi kartları ile ödemesi 30 günden fazla gecikmiş ihtiyaç kredileri, azami 48 ay vadeyle yeniden yapılandırılacak.

KİŞİNİN TÜM BANKALARDAKİ KREDİ KARTLARININ 400 BİN TL ÜSTÜNDEKİ LİMİTLERİ AZALTILACAK

Tüketicilerin tüm bankalarda bulunan kredi kartlarının toplam 400 bin TL üstündeki limitleri yüzde 50 ile 80 arasında değişen oranlarda azaltılacak.

Bankalar ise limitlerini 1 Ocak 2027'ye kadar tüketicinin aylık ve yıllık geliriyle uyumlu hale getirecek.

KONUT KREDİLERİNDE BİRİNCİ EL-İKİNCİ EL AYRIMI KALDIRILDI

Alınan kararlar içinde dikkat çekenlerden birisi de konut kredileriyle ilgili oldu. Buna göre bu kredilerden yararlanma aşamasında birinci el - ikinci el ayrımının kaldırıldığı belirtildi.

Kurumun sitesinden yayımlanan açıklamada konut kredileriyle ilgili yapılan değişiklik şu ifadelerle duyuruldu:

"Tüketicilere kullandırılan konut kredilerinde; kredi tutarının teminat olarak alınan
konutun değerine oranı açısından birinci el–ikinci el konut ayrımı kaldırılmış, 2010 yılından
sonra yapılan binaların enerji sınıfı için asgari şart olan C enerji sınıfına sahip konutlar da
avantajlı kredi değer oranı uygulanan konutlar kapsamına alınmıştır.

BDDK'dan konut kredileri, kredi kartları ve ihtiyaç kredileriyle ilgili yeni düzenleme

Bu çerçevede, konut kredilerine ilişkin düzenlemelerde enerji verimliliği yüksek, görece depreme dayanıklı yeni konutların alımı ile ilk konutunu edinecek tüketicilerin desteklenmesine yönelik değişiklikler yapılmıştır. Tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaş altındaki çocuklarının malik olduğu en az bir konutunun bulunması halinde ise; belirlenen kredi değer oranlarının azaltılarak
uygulanmasına devam edilecektir."

KREDİ KARTI ve İHTİYAÇ KREDİSİ BORÇLARI YAPILANDIRMASI

BDDK açıklamasında kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarıyla ilgili yapılandırmada 48 ay vade imkanının getirildiği belirtildi. Düzenleme şu ifadelerle duyuruldu:

"Dönem borcu kısmen ya da tamamen ödenmemiş bireysel kredi kartları ile ödemesi 30
günden fazla gecikmiş ihtiyaç kredilerinin, yapılandırma tarihindeki borç bakiyelerinin, kart
hamili/borçlu tarafından 3 ay içinde talep edilmesi hâlinde azami 48 ay vadeyle yeniden
yapılandırılabilmesine imkân sağlanmıştır."

BDDK'dan konut kredileri, kredi kartları ve ihtiyaç kredileriyle ilgili yeni düzenleme

KART LİMİTLERİNE DÜZENLEME

Kredi kartı limitlerine de düzenleme getirildi. Buna göre kart limitlerinde ve yeni kart taleplerinde yalnızca aylık veya yıllık ortalama gelir dikkate alınacak. Konuyla ilgili açıklamada şöyle denildi:

"Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu uyarınca; kart hamilinin sektördeki toplam
kredi kartı limitinin, ilk yıl için aylık ortalama gelirin azami iki katı, ikinci yıldan sonra ise
azami dört katı olması gerektiği hükmünün uygulanmasında; yeni kredi kartı çıkarılması veya
mevcut kredi kartlarının limitlerinin artırılması işlemlerinde yalnızca aylık veya yıllık
ortalama gelirin dikkate alınmasına ve gelir düzeyinin teyidinin yalnızca, bankalarca geliri
ispata elverişli olarak değerlendirilen belgeler üzerinden gerçekleştirilmesine,

Kart hamillerinin, tüm bankalardaki toplam kart limitlerinin 400.000 TL’nin
üzerinde olması hâlinde, son bir yıl içerisindeki en yüksek harcamanın yapıldığı hesap kesim
tarihindeki kullanılmayan kart limitlerinin, bankalarca kısmi bir oranda azaltılmasına,

Bankalar tarafından, tüm kart hamillerinin kredi kartı limitlerinin, 01.01.2027 tarihine
kadar aylık/yıllık ortalama gelirleriyle uyumlu hale getirilmesine
yönelik belirlemeler yapılmıştır."

BDDK'dan konut kredileri, kredi kartları ve ihtiyaç kredileriyle ilgili yeni düzenleme

KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI

Kredili Mevduat Hesapları (KMH) hakkında da bilgilendirme yapıldı. BDDK'nın yazılı açıklaması içinde konuyla ilgili şu ifadeler yer aldı:

"Bireysel müşterilere ait kredili mevduat hesabı (KMH) açılışı ile mevcut KMH limitlerinin artışı işlemlerinde KMH limiti; müşterinin bankalarca ispata elverişli belgeler üzerinden tespit edilen aylık ortalama gelirinin azami iki katı olarak belirlenmiştir.

Bankalar ile eğitim kurumları arasında yapılan sözleşmelere istinaden eğitim ödemeleri amacıyla bireysel müşterilere tanınan KMH limitleri bu sınırlamadan muaf tutulmuş ve uluslararası düzenlemelerle uyumlu bir şekilde bireysel müşterilere ait KMH limitinin kullanılmayan kısımları için bankaların sermaye yeterliliği oranlarının hesabındaki sermaye yükümlülükleri artırılmıştır."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Emekli maaşlarına düzenleme sinyali! AK Partili Muhammet Emin Akbaşoğlu açıkladı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın fiyatında şok düşüş! Elinde altın olanlara İslam Memiş'ten çarpıcı uyarı
ETİKETLER
#bankacılık
#kredi
#kredi kartı
#finans
#Tüzük Değişikliği
#Konut Kredili
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.