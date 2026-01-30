Menü Kapat
Emekli maaşlarına düzenleme sinyali! AK Partili Muhammet Emin Akbaşoğlu açıkladı

En düşük emekli maaşının 20 bin TL'ye çıkarılmasının ardından emeklilerin maaşlarıyla ilgili genel bir düzenlemenin yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, emeklilerin alım gücünün artırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.01.2026
saat ikonu 21:38
|
GÜNCELLEME:
30.01.2026
saat ikonu 22:18

AK Parti TBMM Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen toplantıda, Türkiye’nin son yıllarda karşı karşıya kaldığı zorluklara rağmen önemli başarılar elde edildiğini dile getirerek, toplumun tüm kesimlerinin taleplerini yakından takip ettiklerini vurguladı.

Emekli maaşlarına düzenleme sinyali! AK Partili Muhammet Emin Akbaşoğlu açıkladı

Akbaşoğlu, "Hangi konuyu ele alırsak alalım emin olun muazzam başarı hikayeleri söz konusu. Daha fazla çalışacağımız alanlar yok mu? Mutlaka var. Bilhassa bu konuda bütün toplum kesimlerinin beklentilerinin farkındayız. Bilhassa da emeklilerimizin. Emeklilerle ilgili, esnafımızla ilgili, ticaret erbabıyla ilgili, turizmle ilgili, sanayiyle ilgili, tarım hayvancılık bütün bunlarla ilgili politikalarımızı ortaya koyduk. Bunları devam ettiriyoruz. Bunları güncelliyoruz. Yeniliyoruz" dedi.

"EMEKLİLERİN ALIM GÜCÜNÜ ARTIRACAĞIZ"

Ekonomide bazı eksikliklerin bulunduğunu ifade eden Akbaşoğlu, bu eksiklikleri giderecek iradenin yine kendilerinde olduğunu belirtti. Özellikle emeklilerin alım gücünü artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü dile getiren Akbaşoğlu, şöyle konuştu: "Eksikliklerimiz yok mu? Mutlaka var. Bu eksiklikleri telafi edecek olan yine biziz. İnsanlarımızın alım gücünü artıracak, her bir vatandaşımızın refahını artıracak önlemler paketini ekonomi koordinasyon kurulunda görüşüyoruz. Orta Vadeli Program çerçevesinde güncellemeleri yapıyoruz."

Emekli maaşlarına düzenleme sinyali! AK Partili Muhammet Emin Akbaşoğlu açıkladı

"2026 HER ALANDA REFORM YILI OLACAK"

Akbaşoğlu, önümüzdeki dönemin kapsamlı reformlara sahne olacağını ifade ederek "2026 yılı her alanda reform yılı olacak. Bu manada ilgili kurullarımız bu çalışmaları büyük bir koordinasyon içerisinde yerine getiriyor. Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda, Cumhur İttifakı olarak 86 milyon insanımızın duası ve desteğiyle çok daha güzel neticelere imza atacağız" diye konuştu.

Emekli maaşlarına düzenleme sinyali! AK Partili Muhammet Emin Akbaşoğlu açıkladı

Gençlere yönelik desteklerin de arttığını hatırlatan Akbaşoğlu, sosyal politikaların hem gençleri hem de emeklileri kapsadığını belirtti. Akbaşoğlu, "Lisans öğrencilerine 4 bin liraya, yüksek lisans öğrencilerine 8 bin liraya, doktora öğrencilerine 12 bin liraya çıkardık. Bunun yanında gelir artırıcı önlemlerle ihtiyaç sahibi olan bütün ailelerimizle ilgili çalışmalar yapıyoruz" dedi.

