Emekli vatandaşa 3.119 TL ne zaman yatacak? Zam farkı için bekleyenler dikkat

2025 yılında 16 bin 881 bin TL olarak uygulanan emekli taban aylığı refah payı ile 20.000 TL'ye çıkarılması için TBMM'de gerekli yasa için çalışmalar sona erdi. Resmi Gazete'de yayınlanan kararın ardından 3.119 TL fark ödemesi yapılacak. Şu an, Bakanlığın fark ödemeleri için kesin tarihleri içeren o resmi duyuruyu yapması bekleniyor.
Emekli maaşları tahsis numarasının son hanesine göre ayın 17'si ila 26'sı arasında banka veya PTT hesaplarına yatırılıyor. SGK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayı maaşlarını yasa onaylanmadığı için mevcut 16.881 TL üzerinden aldı. Kök maaşı 17 bin 827 TL'den fazla olanlara ise yüzde 12.19 zamlık kısım yatırıldı.
Yasalaşan düzenleme sonrası oluşan 3.119 TL'lik fark, ek bir takvimle yatırılmaya başlanacak.
Emekli maaşı zam farkı ödemelerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ya da Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan tarafından duyurulacak takvim ile yapılması planlanıyor.
Ocak ayında maaşını eksik (16.881 TL üzerinden) alan milyonlarca emekli için fark ödemeleri ise muhtemelen şu takvime göre ilerleyecek:
Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla yürürlük sürecinin başlaması
Bakanlığın ödeme takvimini duyurmasıyla farkların hesaplara aktarılmaya başlanması
Geçmiş uygulamalar baz alındığında ödeme takviminin şu şekilde olması bekleniyor:
1. gün: Tahsis numarasının son rakamı 9, 7, 5 olanlar.
2. gün: Tahsis numarasının son rakamı 3, 1, 8, 6 olanlar.
3. gün: Tahsis numarasının son rakamı 4, 2, 0 olanlar ve Bağ-Kur emeklileri