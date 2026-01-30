Emekli vatandaşa 3.119 TL ne zaman yatacak? Zam farkı için bekleyenler dikkat

2025 yılında 16 bin 881 bin TL olarak uygulanan emekli taban aylığı refah payı ile 20.000 TL'ye çıkarılması için TBMM'de gerekli yasa için çalışmalar sona erdi. Resmi Gazete'de yayınlanan kararın ardından 3.119 TL fark ödemesi yapılacak. Şu an, Bakanlığın fark ödemeleri için kesin tarihleri içeren o resmi duyuruyu yapması bekleniyor.