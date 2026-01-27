Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Emekli bayram ikramiyesi için tek maaş sürprizi! Muhammet Bayram kritik kulis bilgisi verdi

Ocak 27, 2026 12:37
1
bayram ikramiyesi

Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte emeklinin yeni beklentisi bayram ikramiyeleri oldu. Peki bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Ekonomist Muhammet Bayram, katıldığı bir televizyon yayınında emeklinin beklediği haber hakkında kritik bilgiler verdi.

2
emekli bayram ikramiyesi

Emeklilerin durumunu konuşurken ne söylesek yeterli olmayacağını ifade eden Bayram, "En üst emekli maaşı daha az bir oranda artırılacaktı, 18 bin civarında olacaktı ama 20 bine çıkarıldı. “2 bin lira ne fark eder” demeyelim, bir pazar açığı çıktı. Emekliye her ne verilebilirse, 1 lira bile onların avantajına. Banka promosyonları da devreye girdi, maaş arttıkça promosyonlar da artıyor" dedi.
 

3
bayram ikrmiyesi

Önümüzde Ramazan Bayramı ve ardından Kurban Bayramı olduğunu hatırlatan Bayram, "Şu anda 4.000 TL alınıyor ama 5.000 TL’ye yükseltilmesi konuşuluyor. 5.000 TL bile yeterli mi, tartışılır. Benim hep söylediğim bir hesap var: Kurban Bayramı’nda bir emeklinin küçük bir hayvan alabileceği bir ikramiye verilmesi daha doğru olur" diyerek çözüm önerisinde bulundu.
 

4
bayram ikramiyesi

KRİTİK KULİS BİLGİSİ PAYLAŞTI

Bayram ikramiyesinin herkes için aynı olduğunu belirten Bayram, "100 bin TL maaş alan da alıyor, 20 bin TL alan da. Düşük maaş alanlara daha yüksek, yüksek maaş alanlara daha düşük ikramiye verilmesi daha yerinde olabilir. Kulislerde konuşulan, bayram başına en az bir ikramiye olacağı yönünde" diyerek kritik kulis bilgisini paylaştı.
 

5
Ramazan ayında gıda fiyatları

Bayram, "Ramazan ayında gıda fiyatları artıyor. Aynı hurma, aynı peynir, aynı zeytin ama fiyatlar yükseliyor. Bunları konuşmamız lazım. Bayram ikramiyesi geçici bir çözüm. Emekliye bir kart verilip temel gıdada KDV alınmaması gibi çözümler olabilir ama bu destekler yüksek maaş alana değil, düşük gelirliye olmalı" dedi.

 

6
Fahiş fiyatla mücadele

Bayram, "Fahiş fiyatla mücadelede denetimler var ama cezalar caydırıcı değil. Avrupa’da böyle yapan bir daha ticaret yapamıyor. Bizde de benzer yaptırımlar olmalı" diyerek perakendeye yönelik eleştiride bulundu.
 

7
enflasyon emekli maaşı

2026’nın ikinci yarısından sonra enflasyonun %20’nin altına düşmesi beklendiğini hatırlatan Bayram, "Ama Ramazan dönemi emeklinin hayat pahalılığını en çok hissettiği dönem. Bu yüzden benim görüşüm Ramazan Bayramı’nda bir maaş ikramiyesi verilmesi, Kurban Bayramı’nda da 5.000 TL verilmesi yönünde. Bunun önünde bir engel yok" diyerek konuya açıklık getirdi.
 

8
BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Bayram ikramiyeleri hakkında bilgi veren ekonomist, "2018’den sonra başladı. Bayramdan önce, o ayın maaşıyla birlikte yatırılıyor. Ramazan ve Kurban Bayramı için ayrı ayrı ödeniyor. 5.000 TL olursa yıllık toplam 10.000 TL olur" dedi.
 

9
vatandaşlık maaşı

Ayrıca vatandaşlık maaşının gündemde olduğundan bahseden Bayram, "Hane geliri asgari ücretin altındaysa devlet tamamlayacak. Tüm sosyal yardımlar tek çatı altında toplanacak" dedi.
 

10
bayram ikramiyesi

DUL VE YETİME MAAŞ

Emekli maaşı adı altında maaş alan herkesin bayram ikramiyesi alabildiğini ifade eden Bayram, dul ve yetim aylıklarında oranlar olduğunu, o oran kadar ikramiye alınacağını belirtti.
 

11
BANKA PROMOSYONU

BANKA PROMOSYONU ALANLAR DİKKAT!

"Promosyon emeklinin hakkı. Banka değiştirirken kalan süreye göre eski bankaya iade yapılır, yeni bankayla yeni bir promosyon anlaşması yapılır. Bankalar arasında ciddi farklar var, emekliler gezip araştırmalı" diyen Bayram, emeklilerin E-Devlet’ten kolayca değiştirilebileceğini vurguladı.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.