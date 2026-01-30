Altın fiyatında şok düşüş! Elinde altın olanlara islam Memiş'ten çarpıcı uyarı

Bir ülkenin merkez bankasında bulunan altın miktarı o ülkenin ekonomik gücünü temsil ediyor. "Altın, merkez bankalarının rezerv para olarak kabul ettiği gerçek bir paradır. Arkasında hiçbir merkez bankası yoktur, sınırlı bir varlıktır ve sadece yatırım aracı değil, aynı zamanda sanayi ve teknolojide yoğun şekilde kullanılan stratejik bir metaldir. Gümüş; tıptan savunma sanayine, güneş enerjisinden uzay teknolojilerine kadar birçok alanda kullanılır" diyen Memiş, bu nedenle ülkelerin bu metalleri stokladığını belirtti.

