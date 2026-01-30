Altın fiyatında şok düşüş! Elinde altın olanlara islam Memiş'ten çarpıcı uyarı

Kategoriler
Altın fiyatları şahlanışın ardından çok sert düşüş gösterdi. Bu büyük dalgalanmayla birçok kişi yüksek miktarda para kazandı ya da kaybetti. Peki bu çakılmanın sebepleri ne? Elinde altın olan yatırımcı şimdi ne yapacak? Finans Analisti İslam Memiş, katıldığı bir televizyon programında çok kritik açıklamalar yaparak yatırımcıları uyardı.
Aslında bunu bir sistem değişikliği olarak okumak gerektiğini belirten Memiş, "Dünyada imtiyaz savaşlarının başladığının kabullenilmesi gerekiyor. Amerika altın tarafında, Çin gümüş tarafında, diğer ülkeler de bakır ve endüstriyel metaller tarafında emtia savaşlarını başlattı. Şu anda altın, gümüş ve diğer endüstriyel metallerde yaşanan agresif yükselişlerin jeopolitik gerilimlerle ya da merkez bankalarının faiz kararlarıyla doğrudan bir ilgisi yok" diyerek yeni bir sistemin kurulduğu yönünde uyardı.
Öngörülerine yer veren Memiş, "Bu sistemde ülkeler ihracat yasaklarını yavaş yavaş açıklayacak, kâğıt paraların dolaşımdan kaldırıldığı ve dijital paralara geçilen bir süreç inşa ediliyor. Özellikle gelişmiş ülkeler enflasyonla mücadelede başarısız oldu ve sistem bir noktada tıkandı. Yılın ikinci yarısında bilerek ve isteyerek enflasyonun patlatılacağını düşünüyorum" diyerek yaşananların sistematik bir hamle olduğunu belirtti.
"Altın ve emtia fiyatları genel itibarıyla sebepsiz şekilde yükselişine devam ediyor. Nerede duracağı, nereden döneceği belirsizliği artık ortadan kalktı. Diğer yandan altın ve gümüş bir yatırım aracı olmaktan çıkarılmak isteniyor. 2026 itibarıyla bu metaller birer spekülasyon aracı olarak değerlendirilecek. Bunun örneğini bugün canlı canlı gördük: Ons altın öğle saatlerinde 5.600 dolar seviyesindeyken akşam saatlerinde 5.100 dolara kadar geriledi. İki saat içinde 500 dolarlık bir geri çekilme yaşandı, ardından tekrar 200 dolar yükseltildi. Bu dalgalanmalardan trilyon dolarlar kazanılıyor" diyen Memiş, tıpkı kripto para piyasalarında olduğu gibi altın ve gümüş yatırımcılarının aynı süreçten geçeceğini ifade etti.
Yükselişe bilerek göz yumulduğunun altını çizen ekonomist, "Çünkü yıl içinde yaşanacak sert dalgalanmalar her ay devam edecek. Altın ve gümüş yatırımcısının bu yıl fiyata değil, miktara odaklanması ve sağlam bir psikolojiye sahip olması gerekiyor" dedi.
"Yeni sistemde ilk adım olarak küresel enflasyon yeniden patlatılacak. Yılın ikinci yarısında dünya, tekrar yükselen enflasyonla mücadeleyi konuşmaya başlayacak. Ardından merkez bankaları mevcut sistemin işlemediğini söyleyerek dijital para modelini gündeme getirecek. Bu model bu şekilde ilerleyecek" diyerek yatırımcıları uyardı.
Rezervler konusuna değinen Memiş, "Bugün dünyada en fazla altına sahip ülke Amerika, en fazla gümüşe sahip ülke Çin. Bu ülkeler bu sistemden en çok kazananlar. Rusya, Çin ve Ukrayna bu sistem değişikliğinde metal tarafında ihracat yasakları konusunda da adımlar attı. Çin 2025 Aralık itibarıyla gümüş ihracatını yasakladığını açıkladı. Rusya ise yurt dışına çıkan vatandaşların 100 gramdan fazla altın çıkarmasına izin vermeyeceğini duyurdu" diyerek bu yükselişlerin perde arkası hakkında bilgi verdi.
Bir ülkenin merkez bankasında bulunan altın miktarı o ülkenin ekonomik gücünü temsil ediyor. "Altın, merkez bankalarının rezerv para olarak kabul ettiği gerçek bir paradır. Arkasında hiçbir merkez bankası yoktur, sınırlı bir varlıktır ve sadece yatırım aracı değil, aynı zamanda sanayi ve teknolojide yoğun şekilde kullanılan stratejik bir metaldir. Gümüş; tıptan savunma sanayine, güneş enerjisinden uzay teknolojilerine kadar birçok alanda kullanılır" diyen Memiş, bu nedenle ülkelerin bu metalleri stokladığını belirtti.
Memiş, "Türkiye son beş yılda bölgesinde en fazla altın alan merkez bankası oldu. Altın rezervlerinde 12. sıradan 10. sıraya yükseldi. Açıklanan rezerv miktarı yaklaşık 651 ton civarında. Ancak asıl önemli olan Türkiye’de hane halkının yastık altında tuttuğu fiziki altın miktarıdır. Kişisel kanaatim, bu miktarın yaklaşık 7.000 ton civarında olduğu yönünde" dedi.
"Bireysel yatırımcılar açısından bakıldığında, 2025 yılında gümüş ciddi bir getiri sağladı ve altını geride bıraktı. Ancak son dönemde gümüş teknik olarak sağlıksız bir yükseliş sergiliyor. Altın-gümüş rasyosu sert şekilde düştü ve gerekli düzeltmeler yapılmadı. Bu nedenle kısa vadede gümüş altına kıyasla daha riskli görünüyor" diyen Memiş, teknik düşüşler yaşandıktan sonra uzun vadede değerli metallerde yükseliş beklentisinin devam ettiğini söyledi.