Trafikte öfke patlaması! Kask bile darbelere dayanamadı

Ankara'nın Keçiören ilçesi Etlik Mahallesi'nde saat 20.00 sıralarında meydana gelen olayda, trafikte çıkan bir tartışma kavgaya dönüşerek bir otomobil sürücüsünün motosiklet sürücüsüne saldırmasıyla sonuçlandı. Etlik Caddesi üzerindeki bir kavşakta iddiaya göre yol verme meselesi yüzünden başlayan gerginlikte, aracından inen otomobil sürücüsünün darbeleri nedeniyle motosikletlinin başındaki kask ciddi hasar görürken; çevredeki vatandaşların müdahalesiyle sonlandırılan o anlar saniye saniye kameralara yansıdı.