Akaryakıta zam geliyor! Tarih belli oldu: 60 lirayı aşacak

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarını yakından etkiliyor. Yeni haftayla birlikte benzin, motorin ve LPG'ye yılın en büyük zammı bekleniyor.
Petrol fiyatlarındaki dalgalanma, dövizdeki hareketlilik ve küresel piyasalardaki belirsizlik, akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim olarak yansıyor.
Brent petrolün varili 70,69 dolar seviyesinden işlem görürken, yeni haftayla birlikte akaryakıt fiyatları yeniden değişecek.
YILIN EN BÜYÜK ZAMMI
Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre; motorin, LPG ve benzin fiyatlarına yılın en büyük zammı geliyor.
MOTORİN VE LPG'YE ZAM GELİYOR
Gazeteci Olcay Aydilek’in aktardığına göre, petrol fiyatlarının mevcut seviyelerde kalması halinde çarşamba gününden itibaren motorine yaklaşık 2,50 TL, LPG'ye (otogaz) ise 70 kuruş civarında zam yapılması bekleniyor.
BENZİN FİYATLARI DA ARTACAK
Benzin fiyatlarına ise perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere yaklaşık 1,25 TL zam gündemde.
İşte 1 Şubat 2026 tarihli İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları...
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin: 55.27 TL
Motorin: 57.43 TL
LPG: 29.29 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin: 55.09 TL
Motorin: 58.51 TL
LPG: 28.69 TL
ANKARA
Benzin: 56.17 TL
Motorin: 58.42 TL
LPG: 29.17 TL
İZMİR
Benzin: 56.46 TL
Motorin: 58.78 TL
LPG: 29.09 TL