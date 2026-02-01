Akaryakıta zam geliyor! Tarih belli oldu: 60 lirayı aşacak

MOTORİN VE LPG'YE ZAM GELİYOR

Gazeteci Olcay Aydilek’in aktardığına göre, petrol fiyatlarının mevcut seviyelerde kalması halinde çarşamba gününden itibaren motorine yaklaşık 2,50 TL, LPG'ye (otogaz) ise 70 kuruş civarında zam yapılması bekleniyor.