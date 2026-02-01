Taksi hırsızına suçüstü! Şüpheli kaçtı, vatandaşlar kovaladı

İstanbul Esenyurt'ta bir şüpheli hırsızlık amacıyla park halindeki taksiye yaklaştı. Çevredeki vatandaşlar durumu fark ederek hırsızı kovalarken heyecan dolu dakikalar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Gece saatlerinde Esenyurt ilçesinde bir kişi, park halindeki bir takside hırsızlık yapmak istedi. Çevredeki vatandaşların durumu fark ettiğini gören şüpheli olay yerinden kaçtı. Mahalledeki vatandaşların şahsı yakalamak için peşine düştüğü anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.