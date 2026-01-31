Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Fenerbahçe'de transfer çılgınlığı! Önce Kante sonra Lookman: 3 yıldız peş peşe geliyor!

Ocak 31, 2026 10:07
1
Fenerbahçe'de transfer çılgınlığı! Önce Kante sonra Lookman: 3 yıldız peş peşe geliyor!

Trendyol Süper Lig devi Fenerbahçe, ara transfer döneminde gövde gösterisi yapıyor. Sportif direktör Devin Özek İtalya’da Ademola Lookman transferini bitirirken, yönetim Arabistan hattında N'Golo Kante için operasyon başlattı. Bu gelişmelerin yanı sıra sarı-lacivertliler, Kolombiyalı golcüsü Jhon Duran ile yolları ayırmaya hazırlanırken, Transfer listesine sürpriz bir golcü ekledi. İşte Jhon Duran’ın ayrılığı ve 22 milyon Euro’luk yeni golcü hamlesinin perde arkası...

2
Fenerbahçe'de transfer çılgınlığı! Önce Kante sonra Lookman: 3 yıldız peş peşe geliyor!

Şampiyonluk yarışında kritik viraja girilirken Fenerbahçe, ara transfer döneminde kelimenin tam anlamıyla gövde gösterisi yaptı. Sarı-lacivertli taraftarların heyecanla beklediği yıldız isimler için Avrupa ve Arap yarımadası arasında adeta bir transfer köprüsü kuruldu.

3
Fenerbahçe'de transfer çılgınlığı! Önce Kante sonra Lookman: 3 yıldız peş peşe geliyor!

Sarı-lacivertlilerde Sportif direktör Devin Özek'in İtalya'daki üç günlük yoğun diplomasisi meyvelerini verirken, Nijeryalı süper yıldız Ademola Lookman için Atalanta ile anlaşma sağlandı. Sadece hücum değil, orta sahada liderlik eksiğini giderecek isim için de Suudi Arabistan'dan müjdeli haber geldi. Kadrodaki fazla oyuncuları göndermek için operasyon düğmesine basan Kanarya, hayal kırıklığına sebep olan isimlerle vedalaşırken yerini genç yeteneklerle doldurmaya kararlı.

4
Fenerbahçe'de transfer çılgınlığı! Önce Kante sonra Lookman: 3 yıldız peş peşe geliyor!

ADEMOLA LOOKMAN’DA MUTLU SON

Süper Lig devi Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın da gündeminde olan Nijeryalı yıldız Ademola Lookman için Atalanta ile el sıkıştı. Devin Özek’in İtalya’da yürüttüğü 3 günlük operasyon meyvesini verdi. İtalyan ekibi 45 milyon Euro’dan kapıyı açsa da, pazarlıklar sonucu rakam 40 milyon Euro seviyesine çekildi.

5
Fenerbahçe'de transfer çılgınlığı! Önce Kante sonra Lookman: 3 yıldız peş peşe geliyor!

ATLETICO MADRID'İ REDDETTİ

Dev transferin perde arkasında yaşananlar ise sarı-lacivertli taraftarı epeyce mutlu etti. İspanyol ekibi Atletico Madrid’in de devreye girmesine rağmen 28 yaşındaki yıldızın tercihini Türkiye’den yana kullandığı öğrenildi. Fenerbahçe, Lookman ile yıllık 7 milyon Euro’dan 4.5 yıllık prensip anlaşmasına vardı. Ödeme planı netleşir netleşmez imzalar atılacak.

6
Fenerbahçe'de transfer çılgınlığı! Önce Kante sonra Lookman: 3 yıldız peş peşe geliyor!

BALLON D'OR ADAYI 

Atalanta formasıyla 137 maçta 82 gole doğrudan katkı sağlayan Lookman, çok yönlülüğüyle dikkat çekiyor. Hem kanatlarda hem de forvet hattında görev yapabilen yıldız isim, Atalanta tarihinde Ballon d'Or'a aday gösterilen ilk futbolcu olarak tarihe geçmişti.

7
Fenerbahçe'de transfer çılgınlığı! Önce Kante sonra Lookman: 3 yıldız peş peşe geliyor!

N'GOLO KANTE: "BIRAKIN GİDEYİM!"

Orta sahadaki liderlik rolünü üstlenecek bir yıldız arayan Fenerbahçe, N'Golo Kante transferinde mutlu sona yaklaştı. Yönetici Ertan Torunoğulları'nın Suudi Arabistan'daki 72 saatlik yoğun mesaisi sonuç verirken, Fransız yıldızın kulübü Al-Ittihad’a rest çekerek, "Ben Fenerbahçe ile anlaştım, kolaylık sağlayın" dediği öğrenildi.

8
Fenerbahçe'de transfer çılgınlığı! Önce Kante sonra Lookman: 3 yıldız peş peşe geliyor!

KANTE İÇİN FORMÜL: 5 MİLYON EURO + BONUS

Sarı-lacivertliler, Suudi ekibinin çift haneli bonservis inadını kırarken, 34 yaşındaki tecrübeli oyuncu için 5 milyon Euro ve şampiyonluk bonusu içeren teklifini masaya koydu. Kariyerinde Dünya Kupası dahil 13 kupası bulunan Kante'nin yeniden Avrupa'ya dönme arzusu bu transferin kilit parçası oldu.

9
Fenerbahçe'de transfer çılgınlığı! Önce Kante sonra Lookman: 3 yıldız peş peşe geliyor!

JHON DURAN İLE YOLLAR AYRILIYOR

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Al-Nassr'dan büyük beklentilerle kiralanan ama hayal kırıklığı olan Jhon Duran ile yollar ayrılıyor. Fenerbahçe, Kolombiyalı golcünün kontratını feshetmeye hazırlanırken, Juventus'un vazgeçtiği genç golcünün yeni durağı ise Fransız ekibi Lille oluyor.

10
Fenerbahçe'de transfer çılgınlığı! Önce Kante sonra Lookman: 3 yıldız peş peşe geliyor!

MAAŞ YÜKÜNDEN KURTULUŞ

21 maçta 5 gol atan Duran'ın yarım sezonluk 6 milyon Euro'luk maaşını Fransız ekibi Lille üstlenecek. Bu hamleyle birlikte Fenerbahçe, hem yabancı kontenjanında yer açacak hem de ciddi bir maaş bütçesini serbest bırakacak.

11
Fenerbahçe'de transfer çılgınlığı! Önce Kante sonra Lookman: 3 yıldız peş peşe geliyor!

YENİ GOLCÜ ADAYI: SIDIKI CHERIF

Sarı-lacivertliler Duran'dan boşalacak koltuk için adayını belirledi. Fenerbahçe, Angers'nin 19 yaşındaki parlayan yeteneği Sidiki Cherif için girişimde bulunurken, genç golcü için 22 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifini yaptı.

12
Fenerbahçe'de transfer çılgınlığı! Önce Kante sonra Lookman: 3 yıldız peş peşe geliyor!

DEVLERİ GERİDE BIRAKTI

Fransız oyuncu için Premier Lig ekipleri Crystal Palace ve Fulham da devrede ancak en cazip teklifin Fenerbahçe'den geldiği belirtiliyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.