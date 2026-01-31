Fenerbahçe'de transfer çılgınlığı! Önce Kante sonra Lookman: 3 yıldız peş peşe geliyor!

Sarı-lacivertlilerde Sportif direktör Devin Özek'in İtalya'daki üç günlük yoğun diplomasisi meyvelerini verirken, Nijeryalı süper yıldız Ademola Lookman için Atalanta ile anlaşma sağlandı. Sadece hücum değil, orta sahada liderlik eksiğini giderecek isim için de Suudi Arabistan'dan müjdeli haber geldi. Kadrodaki fazla oyuncuları göndermek için operasyon düğmesine basan Kanarya, hayal kırıklığına sebep olan isimlerle vedalaşırken yerini genç yeteneklerle doldurmaya kararlı.