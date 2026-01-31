Fenerbahçe'de transfer çılgınlığı! Önce Kante sonra Lookman: 3 yıldız peş peşe geliyor!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Trendyol Süper Lig devi Fenerbahçe, ara transfer döneminde gövde gösterisi yapıyor. Sportif direktör Devin Özek İtalya’da Ademola Lookman transferini bitirirken, yönetim Arabistan hattında N'Golo Kante için operasyon başlattı. Bu gelişmelerin yanı sıra sarı-lacivertliler, Kolombiyalı golcüsü Jhon Duran ile yolları ayırmaya hazırlanırken, Transfer listesine sürpriz bir golcü ekledi. İşte Jhon Duran’ın ayrılığı ve 22 milyon Euro’luk yeni golcü hamlesinin perde arkası...
Şampiyonluk yarışında kritik viraja girilirken Fenerbahçe, ara transfer döneminde kelimenin tam anlamıyla gövde gösterisi yaptı. Sarı-lacivertli taraftarların heyecanla beklediği yıldız isimler için Avrupa ve Arap yarımadası arasında adeta bir transfer köprüsü kuruldu.
Sarı-lacivertlilerde Sportif direktör Devin Özek'in İtalya'daki üç günlük yoğun diplomasisi meyvelerini verirken, Nijeryalı süper yıldız Ademola Lookman için Atalanta ile anlaşma sağlandı. Sadece hücum değil, orta sahada liderlik eksiğini giderecek isim için de Suudi Arabistan'dan müjdeli haber geldi. Kadrodaki fazla oyuncuları göndermek için operasyon düğmesine basan Kanarya, hayal kırıklığına sebep olan isimlerle vedalaşırken yerini genç yeteneklerle doldurmaya kararlı.
Süper Lig devi Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın da gündeminde olan Nijeryalı yıldız Ademola Lookman için Atalanta ile el sıkıştı. Devin Özek’in İtalya’da yürüttüğü 3 günlük operasyon meyvesini verdi. İtalyan ekibi 45 milyon Euro’dan kapıyı açsa da, pazarlıklar sonucu rakam 40 milyon Euro seviyesine çekildi.
Dev transferin perde arkasında yaşananlar ise sarı-lacivertli taraftarı epeyce mutlu etti. İspanyol ekibi Atletico Madrid’in de devreye girmesine rağmen 28 yaşındaki yıldızın tercihini Türkiye’den yana kullandığı öğrenildi. Fenerbahçe, Lookman ile yıllık 7 milyon Euro’dan 4.5 yıllık prensip anlaşmasına vardı. Ödeme planı netleşir netleşmez imzalar atılacak.
Atalanta formasıyla 137 maçta 82 gole doğrudan katkı sağlayan Lookman, çok yönlülüğüyle dikkat çekiyor. Hem kanatlarda hem de forvet hattında görev yapabilen yıldız isim, Atalanta tarihinde Ballon d'Or'a aday gösterilen ilk futbolcu olarak tarihe geçmişti.
Orta sahadaki liderlik rolünü üstlenecek bir yıldız arayan Fenerbahçe, N'Golo Kante transferinde mutlu sona yaklaştı. Yönetici Ertan Torunoğulları'nın Suudi Arabistan'daki 72 saatlik yoğun mesaisi sonuç verirken, Fransız yıldızın kulübü Al-Ittihad’a rest çekerek, "Ben Fenerbahçe ile anlaştım, kolaylık sağlayın" dediği öğrenildi.
Sarı-lacivertliler, Suudi ekibinin çift haneli bonservis inadını kırarken, 34 yaşındaki tecrübeli oyuncu için 5 milyon Euro ve şampiyonluk bonusu içeren teklifini masaya koydu. Kariyerinde Dünya Kupası dahil 13 kupası bulunan Kante'nin yeniden Avrupa'ya dönme arzusu bu transferin kilit parçası oldu.
Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Al-Nassr'dan büyük beklentilerle kiralanan ama hayal kırıklığı olan Jhon Duran ile yollar ayrılıyor. Fenerbahçe, Kolombiyalı golcünün kontratını feshetmeye hazırlanırken, Juventus'un vazgeçtiği genç golcünün yeni durağı ise Fransız ekibi Lille oluyor.
21 maçta 5 gol atan Duran'ın yarım sezonluk 6 milyon Euro'luk maaşını Fransız ekibi Lille üstlenecek. Bu hamleyle birlikte Fenerbahçe, hem yabancı kontenjanında yer açacak hem de ciddi bir maaş bütçesini serbest bırakacak.
Sarı-lacivertliler Duran'dan boşalacak koltuk için adayını belirledi. Fenerbahçe, Angers'nin 19 yaşındaki parlayan yeteneği Sidiki Cherif için girişimde bulunurken, genç golcü için 22 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifini yaptı.
Fransız oyuncu için Premier Lig ekipleri Crystal Palace ve Fulham da devrede ancak en cazip teklifin Fenerbahçe'den geldiği belirtiliyor.