Mardin'de iş yerinden elektrikli süpürge hırsızlığı kamerada!

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir iş yerinde yaşanan elektrikli süpürge hırsızlığı, güvenlik kameralarına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre, Nusaybin ilçe merkezinde çarşı içerisinde bulunan bir pasajda yer alan iş yerinin önünden geçen şüpheli, bir süre çevreyi kontrol ettikten sonra elektrikli süpürgeyi alarak pasajdan uzaklaştı.
O anlar, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin süpürgeyi alıp rahat tavırlarla pasajdan çıktığı anlar yer aldı.