Otomobil refüjdeki ağaca çarpıp böyle takla attı

Antalya’nın Alanya ilçesinde yağış nedeniyle bir otomobil kayganlaşan yolda önce kaldırıma ardından ise ağaca çarpıktan sonra takla atarak durabildi. Feci kaza anları güvenlik kamerasına yansırken otomobil sürücüsü yaralandı.



Kaza, saat 17.00 sıralarında Alanya’nın Payallar Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.Y(34) idaresindeki otomobil, yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç önce yol kenarındaki kaldırıma, ardından refüjde bulunan ağaca çarptıktan sonra takla attı.



Kazada yaralanan sürücü A.Y. olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Otomobilin yolda kontrolden çıkıp refüje çarpması ardından refüj üzerindeki ağaca çarpıp takla attığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.Kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.