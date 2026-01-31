Sağlık kontrolüne böyle getirildiler! Reynmen, Çakal, Hasan Can Kaya ve çok sayıda ünlü gözaltında

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu operasyonu kapsamında Hasan Can Kaya, Yusuf Aktaş (Reynmen), Emirhan Çakal, Mazlum Aktürk, Mert Eren Bülbül, Sıla Dündar, Döndü Şahin, Burak Güngör, Ahmet Can Dündar, Berkcan Güven ile Fırat Yayla gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınan ve aralarında Hasan Can Kaya, ünlülerin de bulunduğu şüpheliler sağlık kontrolüne getirildi.