Evde uyuşturucu serası kurmuşlar! Saksıdan bitki toprağına, budama makasından gübreye her şey var

Geyve Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda evin bir odasını uyuşturucu üretim serasına çeviren iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ÜRETİM İÇİN HER ŞEY VAR

Yapılan aramalarda, 13 adet saksı içerisinde 15 adet (5-30 cm) Hint keneviri, kurtulmaya bırakılmış bir miktar kenevir bitkisi, kenevir yetiştirmede kullanılan 1 adet çadır, muhtelif sıvı ve toz halinde gübreler, 4 adet LED armatür, budama için kullanılan makas, 2 adet havalandırma fanı, 1 adet zamanlayıcı piriz, 1 adet nemlendirme cihazı, 1 adet ilaçlama spreyi ve yetiştirmede kullanılan bitki toprağı ele geçirildi.