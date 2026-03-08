Skriniar, Talisca ne zaman dönecek, sakatlık durumu? Fenerbahçe Samsunspor maçında oynamayacaklar

Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın karşılaşmaları kapsamında bugün Fenerbahçe evinde Samsunspor'u ağırlayacak. Sarı-lacivertli taraftarlar tarafından heyecanla beklenen kritik mücadelede ilk düdük saat 20.00'de çalacak. Kritik karşılaşmada Fenerbahçe'den Talisca ve Skriniar ise forma giyemeyecek. Taraftarlar tarafından Skriniar, Talisca ne zaman dönecek, sakatlık durumu araştırılmaya başlandı.

SKRİNİAR FENERBAHÇE SAMSUNSPOR MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Fenerbahçe'nin stoper hattının kritik isimlerinden olan Milan Skriniar, UEFA Avrupa Ligi kapsamında oynanan Nottingham Forest maçında sakatlık yaşayarak, oyundan çıkmıştı. Sarı-lacivertli kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre Skriniar'ın sağ kasığında kısmi yırtık tespit edildi. Skriniar tedavisi henüz sona ermediği için Samsunspor maçında oynamıyor.

TALİSCA FENERBAHÇE SAMSUNSPOR MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Anderson Talisca, Süper Lig kapsamında oynanan Kasımpaşa karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Yıldız futbolcunun sol arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildi. Fenerbahçe - Samsunspor maçında Talisca, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

SKRİNİAR NE ZAMAN DÖNECEK, SAKATLIK DURUMU?

Milan Skriniar'ın 4 ila 6 hafta arasında sahalara dönmesi bekleniyordu. Ancak sarı-lacivertli teknik ekibin yıldız futbolcuyu erken döndürerek, risk almak istemediği iddia ediliyor. Bu kapsamda Skriniar'nın milli aradan sonra sahalara dönmesi bekleniyor.

TALİSCA NE ZAMAN DÖNECEK, SAKATLIK DURUMU?

Talisca'nın en az 4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Konuyla ilgili sarı-lacivertli kulüp tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.