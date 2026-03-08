Menü Kapat
TGRT Haber
Arama Kapat
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Skriniar, Talisca ne zaman dönecek, sakatlık durumu? Fenerbahçe Samsunspor maçında oynamayacaklar

Skriniar, Talisca Fenerbahçe - Samsunspor maçında neden yok, oynamıyor soruları karşılaşmaya saatler kala gündeme geldi. Trendyol Süper Lig kapsamında bugün Fenerbahçe ile Samsunspor karşı karşıya gelecek. Kadıköy'de oynanacak olan kritik karşılaşmada sarı-lacivertlilerin ilk 11'inin kilit isimlerinden Skriniar ve Talisca forma giyemeyecek. Taraftarlar tarafından Skriniar, Talisca ne zaman dönecek, sakatlık durumları araştırılıyor.

Skriniar, Talisca ne zaman dönecek, sakatlık durumu? Fenerbahçe Samsunspor maçında oynamayacaklar
Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın karşılaşmaları kapsamında bugün evinde 'u ağırlayacak. Sarı-lacivertli taraftarlar tarafından heyecanla beklenen kritik mücadelede ilk düdük saat 20.00'de çalacak. Kritik karşılaşmada Fenerbahçe'den ve Skriniar ise forma giyemeyecek. Taraftarlar tarafından Skriniar, Talisca ne zaman dönecek, durumu araştırılmaya başlandı.

Skriniar, Talisca ne zaman dönecek, sakatlık durumu? Fenerbahçe Samsunspor maçında oynamayacaklar

SKRİNİAR FENERBAHÇE SAMSUNSPOR MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Fenerbahçe'nin stoper hattının kritik isimlerinden olan Milan Skriniar, UEFA Avrupa Ligi kapsamında oynanan Nottingham Forest maçında sakatlık yaşayarak, oyundan çıkmıştı. Sarı-lacivertli kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre Skriniar'ın sağ kasığında kısmi yırtık tespit edildi. Skriniar tedavisi henüz sona ermediği için Samsunspor maçında oynamıyor.

Skriniar, Talisca ne zaman dönecek, sakatlık durumu? Fenerbahçe Samsunspor maçında oynamayacaklar

TALİSCA FENERBAHÇE SAMSUNSPOR MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Anderson Talisca, Süper Lig kapsamında oynanan Kasımpaşa karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Yıldız futbolcunun sol arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildi. Fenerbahçe - Samsunspor maçında Talisca, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Skriniar, Talisca ne zaman dönecek, sakatlık durumu? Fenerbahçe Samsunspor maçında oynamayacaklar

SKRİNİAR NE ZAMAN DÖNECEK, SAKATLIK DURUMU?

Milan Skriniar'ın 4 ila 6 hafta arasında sahalara dönmesi bekleniyordu. Ancak sarı-lacivertli teknik ekibin yıldız futbolcuyu erken döndürerek, risk almak istemediği iddia ediliyor. Bu kapsamda Skriniar'nın milli aradan sonra sahalara dönmesi bekleniyor.

Skriniar, Talisca ne zaman dönecek, sakatlık durumu? Fenerbahçe Samsunspor maçında oynamayacaklar

TALİSCA NE ZAMAN DÖNECEK, SAKATLIK DURUMU?

Talisca'nın en az 4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Konuyla ilgili sarı-lacivertli kulüp tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.

