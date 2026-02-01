Uyuşturucu satıcısı kendini ihbar eden şahsın dükkanını bastı! Esnaftan meydan dayağı yedi

İstanbul Esenyurt’ta bir şüpheli, uyuşturucu satıcılarını ihbar ettiği gerekçesiyle şahsın işletmesine gelerek bıçak çekti ancak olaylar hiç beklemediği gibi gerçekleşti. Çevre sakinleri bıçaklı şahsa meydan dayağı çekti. Şiddet dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.



Sokakta uyuşturucu satıldığını düşünen bir esnaf, şahısları polise şikayet etti. Sonrasında uyuşturucu satıcılarının ekibinden olduğu iddia edilen bir şahıs elinde bıçakla gelerek esnafın dükkanını bastı. Fakat durumu fark eden çevredeki vatandaşlar bıçakla dükkana gelen şahsa müdahale etti. Yaklaşık bir düzine kişi tarafından dayak yiyen şüpheli olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra gözaltına alındı.