Editor
 TGRT Haber

TRT 1 CANLI Galatasaray Liverpool maçı nereden izlenir? TRT 1 şifresiz frekans ile canlı izlenebilecek

TRT 1 canlı maç yayını Galatasaray Liverpool maçı canlı yayınını şifresiz maç frekansı ile ekranlara getirecek. Galatasaray - Liverpool maç kadrosu, maç saatine kısa bir süre kala netleşti. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray ile Liverpool’un karşı karşıya geleceği mücadele futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. RAMS Park’ta oynanacak dev karşılaşma öncesinde yayın bilgileri, canlı izleme seçenekleri ve TRT 1 şifresiz kanal frekans bilgileri yoğun şekilde araştırılıyor. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda oynanacak kritik mücadele için televizyon yayını, dijital platformlar ve uydu frekansları merak konusu oldu. Galatasaray - Liverpool nerede izlenir? İşte Galatasaray Liverpool canlı maç yayını bilgileri…

TRT 1 CANLI Galatasaray Liverpool maçı nereden izlenir? TRT 1 şifresiz frekans ile canlı izlenebilecek
Haber Merkezi
10.03.2026
10.03.2026
20:45

UEFA son 16 turu ilk maçında , İngiltere temsilcisi Liverpool’u RAMS Park’ta konuk edecek. Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonundaki karşılaşma bu akşam saat 20.45’te başlayacak. TRT 1 şifreli kanal diyor ise şifresiz TRT 1 maç frekansı ile Galatasaray Liverpool Şampiyonlar Ligi maçını şifresiz olarak TRT 1’den canlı izleyebilirsiniz. İşte TRT 1 şifresiz maç frekansı…

TRT 1 CANLI Galatasaray Liverpool maçı nereden izlenir? TRT 1 şifresiz frekans ile canlı izlenebilecek

TRT 1 CANLI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray ile Liverpool arasında oynanacak mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. RAMS Park’ta gerçekleştirilecek karşılaşma saat 20.45’te başlayacak ve Türkiye’deki futbolseverler maçı TRT 1 üzerinden takip edebilecek. Kamu yayıncısı olan kanal, Avrupa kupalarında Türk takımlarının önemli maçlarını televizyon ekranlarına taşımayı sürdürüyor.

TRT 1 CANLI Galatasaray Liverpool maçı nereden izlenir? TRT 1 şifresiz frekans ile canlı izlenebilecek

TRT 1 yayını televizyon üzerinden olduğu gibi farklı dijital platformlar aracılığıyla da izlenebiliyor. Digiturk, D-Smart, Tivibu, Turkcell TV+, Vodafone TV ve Kablo TV gibi platformlarda TRT 1 kanalı açık şekilde yer aldığı için aboneler kumandadan TRT 1 kanalını seçerek maçı takip edebiliyor. Kanalın yayın akışı içerisinde yer alan mücadele, herhangi bir ek paket gerektirmeden izlenebilecek.

TRT 1 CANLI Galatasaray Liverpool maçı nereden izlenir? TRT 1 şifresiz frekans ile canlı izlenebilecek

GALATASARAY - LİVERPOOL NEREDE İZLENİR?

Galatasaray ile Liverpool arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçı, televizyon ekranlarında TRT 1’den yayınlanacak. Karşılaşma Türkiye’de şifresiz olarak izlenebilecek ve futbolseverler bu önemli mücadeleyi ücretsiz şekilde takip edebilecek. Maçın RAMS Park’taki atmosferi ve tribün doluluğu da dikkat çekiyor.

TRT 1 CANLI Galatasaray Liverpool maçı nereden izlenir? TRT 1 şifresiz frekans ile canlı izlenebilecek

Televizyon dışında internet üzerinden de resmi yayın seçenekleri bulunuyor. TRT’nin dijital platformu olan tabii üzerinden canlı yayın bölümüne girilerek TRT 1 yayını izlenebiliyor. Bilgisayar, telefon veya tablet gibi cihazlarla tabii uygulaması ya da TRT 1’in resmi internet sitesi üzerinden canlı yayın erişimi sağlanabiliyor.

TRT 1 CANLI Galatasaray Liverpool maçı nereden izlenir? TRT 1 şifresiz frekans ile canlı izlenebilecek

Galatasaray Liverpool maçını şifresiz veren yabancı kanallar:

ABD: ViX

Almanya: DAZN1 Germany

Azerbaycan: CBC Sport

Belçika: Play Sports 3

Danimarka: TV3 Sport

Fransa: Canal+ Foot

Hollanda: Ziggo Sport

Meksika: TUDN

Romanya: Digi Sport 1

TRT 1 MAÇ FREKANSI (GALATASARAY-LİVERPOOL)

Uydu üzerinden TRT 1’i izleyenler için güncel frekans bilgileri de paylaşıldı. Türksat 4A uydusu üzerinden TRT 1 HD yayınını izlemek isteyen kullanıcılar 11.794 frekans değerini kullanabiliyor. Yayında dikey (V) polarizasyon, 30000 sembol oranı ve 3/4 FEC bilgileri yer alıyor.

TRT 1 CANLI Galatasaray Liverpool maçı nereden izlenir? TRT 1 şifresiz frekans ile canlı izlenebilecek

Standart çözünürlükteki TRT 1 SD yayını ise yine Türksat 4A üzerinden farklı bir frekans ile izlenebiliyor. Bu yayın için 11.958 frekansı, dikey polarizasyon ve 27500 sembol oranı kullanılıyor. Uydu alıcısında bu frekans bilgilerini güncelleyen izleyiciler TRT 1 yayınına erişebiliyor.

TRT 1 CANLI Galatasaray Liverpool maçı nereden izlenir? TRT 1 şifresiz frekans ile canlı izlenebilecek

GALATASARAY - LİVERPOOL MAÇ KADROSU

Galatasaray - Liverpool maç kadrosu ilk 11 açıklandı:

Galatasaray 11: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sara, Barış Alper, Lang, Osimhen.

Liverpool 11: Mamardashvili, Gomez, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai, Salah, Wirtz, Ekitike.

TRT 1 CANLI Galatasaray Liverpool maçı nereden izlenir? TRT 1 şifresiz frekans ile canlı izlenebilecek

TRT 1 GALATASARAY MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool ile oynayacağı karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Televizyon yayınının yanı sıra dijital ortamda da TRT 1’e erişim mümkün olduğu için farklı cihazlardan maçı takip etmek mümkün oluyor. Televizyonu olmayan veya mobil cihaz kullanmak isteyen izleyiciler internet üzerinden canlı yayın seçeneklerini kullanabiliyor.

TRT 1 CANLI Galatasaray Liverpool maçı nereden izlenir? TRT 1 şifresiz frekans ile canlı izlenebilecek

TRT’nin dijital servisi olan tabii platformu bu noktada öne çıkan resmi yayın kaynakları arasında bulunuyor. tabii internet sitesi üzerinden “Canlı Yayınlar” bölümüne girilerek TRT 1 seçildiğinde yayın açılabiliyor. Aynı şekilde tabii mobil uygulaması üzerinden de TRT 1 canlı yayını izlenebiliyor.

TRT 1 CANLI Galatasaray Liverpool maçı nereden izlenir? TRT 1 şifresiz frekans ile canlı izlenebilecek

TRT 1 GALATASARAY LİVERPOOL MAÇI ŞİFRESİZ NASIL İZLENİR?

Galatasaray ile Liverpool arasındaki mücadele TRT 1 ekranlarında şifresiz olarak yayınlanacak. TRT 1 kamu yayıncısı olduğu için bu tür önemli Avrupa kupası maçlarını ücretsiz şekilde televizyon izleyicileriyle buluşturuyor. Bu nedenle ek bir abonelik veya özel paket satın alma gerekmiyor.

Televizyon platformlarında da TRT 1 açık kanal olarak yer aldığı için Digiturk, D-Smart, Tivibu, Turkcell TV+, Vodafone TV ve Kablo TV kullanıcıları kumandadan TRT 1’i seçerek yayına ulaşabiliyor. İnternet üzerinden ise tabii platformu ve TRT 1’in resmi internet sitesi üzerinden canlı yayın açılabiliyor.

TRT 1 CANLI Galatasaray Liverpool maçı nereden izlenir? TRT 1 şifresiz frekans ile canlı izlenebilecek

TRT 1 ŞİFRELİ KANAL NASIL AÇILIR?

Bazı durumlarda uydu alıcılarında kanal ayarları güncel olmadığı için TRT 1 yayını görünmeyebilir. Bu durumda uydu alıcısının kanal arama bölümünden Türksat 4A uydusu için frekans bilgileri manuel olarak girilerek kanal yeniden taratılabiliyor. Doğru frekans değerleri girildiğinde kanal listesine TRT 1 eklenebiliyor.

Frekans güncellemesinin ardından kanal listesinde TRT 1’i seçerek yayın izlenebiliyor. Eğer uydu alıcısı güncel ayarlara sahipse televizyon üzerinden doğrudan TRT 1 kanalına geçilerek karşılaşma takip edilebiliyor.

