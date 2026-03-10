Galatasaray maçı hangi kanalda? Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı kanal bilgisi paylaşıldı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, sahasında Liverpool’u konuk edecek. RAMS Park’ta oynanacak karşılaşma Avrupa futbolunun en önemli organizasyonunda kritik bir mücadeleye sahne olacak. Galatasaray Liverpool maçı hangi kanalda Şampiyonlar Ligi maçına günler kala belli olmuştu. Maç saati yaklaştıkça maçın yayın bilgilerinin yanı sıra başlama saati de merak edilmeye başlandı. İşte Galatasaray Liverpool maçı başlama saati ve şifresiz kanal detayları…

GALATASARAY - LİVERPOOL İSTATİSTİKLERİ

Galatasaray, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 20. sırada yer aldı ve son 16 play-off turuna kaldı. Bu aşamada İtalya temsilcisi Juventus ile eşleşen sarı-kırmızılı ekip, İstanbul’da oynanan ilk maçta rakibini 5-2 mağlup etti. Deplasmandaki rövanş karşılaşmasında uzatma dakikalarında 3-2 yenilmesine rağmen toplam skorda avantajını koruyan Galatasaray, adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.

Liverpool ise Devler Ligi lig etabında oynadığı 8 karşılaşmada 6 galibiyet ve 2 yenilgi yaşadı. İngiliz temsilcisi, 36 takımlı lig aşamasını 3. sırada tamamlayarak doğrudan son 16 turuna yükseldi. İki takım lig etabında da karşı karşıya geldi ve İstanbul’da oynanan mücadelede Galatasaray sahadan 1-0 galip ayrıldı. Karşılaşmada tek golü 16. dakikada Victor Osimhen penaltıdan kaydetti.

GS LİVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Liverpool arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk karşılaşması RAMS Park’ta yapılacak. Mücadele bu akşam saat 20.45’te başlayacak ve İspanyol hakem Jesus Gil Manzano tarafından yönetilecek. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda oynanacak bu karşılaşma, günün aynı saatte başlayan tek Şampiyonlar Ligi mücadelesi olacak.

Karşılaşmanın tamamen dolu tribünler önünde oynanması bekleniyor. Son yıllarda Avrupa kupalarında iç sahada oluşan atmosferle dikkat çeken Galatasaray taraftarı, bu önemli mücadelede de takımlarını yalnız bırakmayacak. İstanbul’daki karşılaşmanın ardından iki takım 18 Mart Çarşamba günü İngiltere’de rövanş maçında karşı karşıya gelecek. Anfield’da oynanacak ikinci maç Türkiye saatiyle 23.00’te başlayacak.

GALATASARAY LİVERPOOL'U ELERSE NE KADAR KAZANACAK, KİMLE OYNAYACAK?

UEFA tarafından belirlenen ödül sistemi kapsamında Galatasaray’ın bu turu geçmesi halinde önemli bir gelir elde etmesi bekleniyor. Sarı-kırmızılı ekip Liverpool’u eleyerek çeyrek finale yükselirse UEFA’dan 12.5 milyon euro tur atlama primi alacak. Bu miktar döviz kuruna bağlı olarak yaklaşık 640 milyon TL civarında bir gelire karşılık geliyor.

Turnuvada ilerleyen turlarda kulüpler için daha yüksek gelirler söz konusu. Yarı finale yükselen takımlar 15 milyon euro, finale çıkan ekipler ise 18.5 milyon euro ödül kazanıyor. Şampiyon olan takım ayrıca 6.5 milyon euro ek gelir elde ediyor. Son 16 turu kura çekiminde çeyrek final eşleşmeleri de belirlendiği için Galatasaray bu turu geçerse Paris Saint-Germain ile Chelsea arasındaki eşleşmenin galibiyle karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Liverpool arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşma ayrıca TRT’nin dijital platformu tabii üzerinden de izlenebilecek.

TRT 1’in şifresiz yayın yapması nedeniyle Digiturk, D-Smart, Tivibu, Turkcell TV+, Vodafone TV ve Kablo TV gibi platformlarda da karşılaşmayı izlemek mümkün olacak. İnternet üzerinden izlemek isteyenler tabii platformundaki canlı yayınlar bölümünden veya TRT 1’in resmi internet sitesi üzerinden canlı yayına erişebilecek.

GALATASARAY - LİVERPOOL MAÇ KADROSU

Galatasaray’da Liverpool karşılaşması öncesinde sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Teknik direktör Okan Buruk geniş kadro seçeneğiyle sahaya çıkabilecek. Ancak UEFA listesinde yer almayan Arda Ünyay, Renato Nhaga ve Can Armando Güner bu mücadelede forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekipte kaleci Uğurcan Çakır, savunmada Ismail Jakobs, Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı, hücum hattında ise Roland Sallai, Noa Lang ve Victor Osimhen sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Liverpool cephesinde ise bazı eksikler bulunuyor. İngiliz temsilcisinde Alisson, Conor Bradley, Wataru Endo, Federico Chiesa ve Alexander Isak kadroda yer alamayacak. Muhtemel 11’ler ise şu şekilde:

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sacha Boey, Davinson Sánchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Lemina, Leroy Sane, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz

Liverpool: Mamardashvili, Jeremie Frimpong, Ibrahima Konate, Virgil van Dijk, Andrew Robertson, Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister, Florian Wirtz, Mohamed Salah, Cody Gakpo, Hugo Ekitike