Gündem
Pendik'te oyuncak silahla kuyumcu soygunu girişimi: Tekme tokat dayak yedi!

Pendik Kaynarca Mahallesi'nde bir kuyumcuda meydana gelen soygun girişimi paniğe neden oldu. Şüphelinin elindeki silahın gerçek olduğu sanılarak çevredeki esnaf tarafından müdahale edilirken, yaşanan arbede sırasında silahın oyuncak olduğu anlaşıldı. İşte detaylar...

Kaynarca Mahallesi'nde bulunan bir dükkanda gündüz saatlerinde meydana gelen olayda, bir kuyumcuya giren şüpheli, elindeki silahı çıkararak kuyumcuyu tehdit etti.

Pendik'te oyuncak silahla kuyumcu soygunu girişimi: Tekme tokat dayak yedi!

SOYGUNCUYA YUMRUK ATTI

Şüphelinin, "Bu çantaya ne varsa doldur" demesinin ardından kuyumcunun şüpheliye yumruk atmasıyla birlikte arbede yaşandı. Yaşanan boğuşma sırasında şüpheli yere düşerken, kuyumcu ile şüpheli arasındaki arbede dükkan dışına taştı.

Pendik'te oyuncak silahla kuyumcu soygunu girişimi: Tekme tokat dayak yedi!

ETRAFTAKİ ESNAF MÜDAHALE ETTİ

Olayın büyümesi üzerine çevredeki esnaflar tarafından şüpheliye müdahale edildi. Yaşanan arbede sırasında şüphelinin elindeki silahın yere düşmesiyle birlikte silahın oyuncak olduğu anlaşıldı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Pendik'te oyuncak silahla kuyumcu soygunu girişimi: Tekme tokat dayak yedi!

"SİLAH VAR DENİLİNCE MÜDAHALE ETTİK"

Olay anını anlatan esnaflardan Sadık Derebaşı yaşananları, "Yan tarafta bir kuyumcuda silahlı soygun olduğu söylendi. Esnaf dayanışması olduğu için müdahale etmek zorunda kaldık. Dışarı çıktığımızda arkadaşlar boğuşuyordu. ‘Silah var' denilince direkt üzerine daldık. Kuyumcunun içinde silahını çıkarıp ‘çantaya ne varsa doldur' dedi. Kuyumcuya yumruk atınca yere düştü. Sonradan silahın oyuncak olduğunu öğrendik" sözleriyle anlattı.

Pendik'te oyuncak silahla kuyumcu soygunu girişimi: Tekme tokat dayak yedi!

"SİLAH YERE DÜŞÜNCE OYUNCAK OLDUĞUNU ANLADIK"

Olayla ilgili konuşan Selahaddin Parlar ise şüphelinin daha önce başka bir dükkana da girdiğini belirterek şunları söyledi:
"Bizim komşuya oyuncak silahla girip tehdit etmiş. Sonra ikisi birbirine girince oğlum beni aradı. Ben gelene kadar dışarıda ciddi bir kavga olmuştu. Silah yere düşünce oyuncak olduğunu anladık."

Antalya'daki vahşetle ilgili kahreden detay! Babası tarafından katledilen Sena'nın hayali yürekleri dağladı
