Editor
Editor
 Baran Aksoy

Antalya'daki vahşetle ilgili kahreden detay! Babası tarafından katledilen Sena'nın hayali yürekleri dağladı

Antalya'da Zübeyir Canatan isimli cani, cinnet getirdikten sonra eşi Songül ve kızı Sena Canatan'ı vahşice katletti. Anne ve kızı bugün toprağa verilirken minik Sena'nın hayali yürekleri dağladı.

Antalya'daki vahşetle ilgili kahreden detay! Babası tarafından katledilen Sena'nın hayali yürekleri dağladı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.01.2026
16:39
|
GÜNCELLEME:
06.01.2026
16:39

Antalya'nın Serik ilçesinde 3 Ocak gecesi bir apartman dairesinde bir vahşet yaşandı. meydana geldi. Bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan Zübeyir Canatan (45), eşi Songül (43) ile çıkan tartışmanın ardından cinnet getirdi. Dehşet saçan adam eşi ve kızı Sena Canatan'ın (7) boğazını bıçakla keserek katletti.

Antalya'daki vahşetle ilgili kahreden detay! Babası tarafından katledilen Sena'nın hayali yürekleri dağladı

AKIL SAĞLIĞI TESTİNE TABİ TUTULACAK

Vahşetin ardından Ankara'ya kaçarak ablasının evine gelen katil zanlısı, durumu fark eden aile yakınlarının ihbarı üzerine gözaltına alındı. Emniyette götürülen katil zanlısının ifadesinde, "Psikolojik sorunlarım vardı, o an cinnet getirdim. Eşimle tartışmıştım. Tartışma sonucunda eşimi ve kızımı öldürdüm" dediği öğrenildi. Savcılık talimatıyla hastaneye nakledilen Canatan'ın akıl sağlığının tespiti için teste tabi tutulacağı öğrenildi.

Antalya'daki vahşetle ilgili kahreden detay! Babası tarafından katledilen Sena'nın hayali yürekleri dağladı

KADININ BABASI FENALIK GEÇİRDİ

Cenaze namazının ardından anne ile kızının naaşı gözyaşları içinde toprağa defnedildi. Cenazede ayakta durmakta güçlük çeken Canatan'ın babası Cafer Çetin ise fenalık geçirdi.

Antalya'daki vahşetle ilgili kahreden detay! Babası tarafından katledilen Sena'nın hayali yürekleri dağladı

PSİKOLOJİK RAHATSIZLIK İDDİALARINA YALANLAMA

Vahşetle ilgili açıklamalarda bulunan Songül Canatan'ın ağabeyi İsmail Çetin, saldırganın herhangi bir ruhsal sıkıntısının olmadığını ve cinayeti önceden tasarlayarak işlediğini öne sürdü.

Antalya'daki vahşetle ilgili kahreden detay! Babası tarafından katledilen Sena'nın hayali yürekleri dağladı

"ÖĞRETMEN OLMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLERDİ"

Yeğeniyle arasında geçen son konuşmadan da bahseden Çetin, "Öldürülen yeğenim öğretmen olmak istediğini söylerdi. Hiç oyuncak ve kıyafet istemezdi. Kalem ve defter isterdi sürekli. Okumak istiyordu. Çarpım tablosuyla ilgili sorular sormuştum, hepsini cevaplamıştı. Benden kalem ve defter istemişti. Köye gitmek ve benimle gezmek istediğini söylemişti. Fırsat buldukça yüzmeye götürürdüm. Babasını da çok severdi. Çok akıllı çocuktu. Ailesinin sözünden çıkmazdı" dedi.

#Yaşam
