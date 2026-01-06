Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e yumruklu saldırı girişimi

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde vatandaşların talep ve önerilerini dinlemek kurulan alana giden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, burada bir süre vatandaşların şikayetlerini dinledi.

ÖNCE GÖRÜŞMEK İSTEDİ, SONRA SALDIRDI

İlerleyen saatlerde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey ile görüşmek istediği öne sürülen kişi, saldırı girişiminde bulundu.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Yumrukla başkana saldırmak isteyen kişi, polis ve zabıta ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. Yumrukla saldırmak isteyen kişi gözaltına alındı.