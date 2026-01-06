Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e yumruklu saldırı girişimi

Kategoriler
Bursa’nın Yıldırım ilçesinde vatandaşların talep ve önerilerini dinlemek kurulan alana giden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, burada bir süre vatandaşların şikayetlerini dinledi.
İlerleyen saatlerde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey ile görüşmek istediği öne sürülen kişi, saldırı girişiminde bulundu.
Yumrukla başkana saldırmak isteyen kişi, polis ve zabıta ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. Yumrukla saldırmak isteyen kişi gözaltına alındı.