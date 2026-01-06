Menü Kapat
TGRT Haber
12°
Politika
Editor
 Serhat Yıldız

MİT 87 yıl sonra tarihi belgeleri paylaştı! Arabistanlı Lawrence Cumhuriyet döneminde de adım adım takip edilmiş

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), "Arabistanlı Lawrence" olarak bilinen İngiliz ajanı Thomas Edward Lawrence'ın Orta Doğu'daki gizli faaliyetlerini deşifre eden 1929 tarihli tarihi raporu kamuoyuyla paylaştı. İşte detaylar...

MİT 87 yıl sonra tarihi belgeleri paylaştı! Arabistanlı Lawrence Cumhuriyet döneminde de adım adım takip edilmiş
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.01.2026
saat ikonu 15:39
|
GÜNCELLEME:
06.01.2026
saat ikonu 15:39

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), "Özel Koleksiyon" arşivinden tarihi bir belgeyi daha gün ışığına çıkardı.

MİT 87 yıl sonra tarihi belgeleri paylaştı! Arabistanlı Lawrence Cumhuriyet döneminde de adım adım takip edilmiş

MİT’in resmi internet sitesinde erişime açılan 87 yıllık raporda, dönemin istihbarat teşkilatı Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti (MAH) tarafından kaleme alınan çarpıcı detaylar yer alıyor.

ARABİSTANLU LAWRENCE'IN YÜRÜTTÜĞÜ OPERASYONLAR GÜN YÜZÜNE ÇIKARILDI

23 Eylül 1929 tarihinde Büyük Erkan-ı Harbiyye Reisliği, Dahiliye ve Hariciye Vekaletleri ile paylaşılan rapor; ünlü İngiliz casusu Arabistanlı Lawrence’ın Mısır, Suriye ve Irak hattında farklı kimlikler ve kıyafetlerle yürüttüğü gizli operasyonları tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor.

MİT 87 yıl sonra tarihi belgeleri paylaştı! Arabistanlı Lawrence Cumhuriyet döneminde de adım adım takip edilmiş

RAPORDA YER ALAN İFADELER

Ayrıca belgede, Arabistanlı Lawrence'ın asker kıyafeti ile bir fotoğrafının da sunulduğu raporda şu ifadeler yer alıyor: "Kahire'deki Mason kulübüne Suriye ve Filistin'den gelen mevsuk ve teyit edilmiş malumatı ikinci maddede arz eylerim. İngiliz entelicens servis şeflerinden meşhur casus Miralay Lavrens'in bundan iki ay mukaddem Mısır'da şeyh Aptullah namı müstearile bir müddet bulunduktan sonra Suriye ve Irak'a geçtiği ve geçen ağustos ayı zarfında ansızın Kudüs'e geldiği ve elyevm Sudan'ın Hartum şehrinde bulunduğu anlaşılmıştır. Lavrens'in, Kudüs'te bulunduğu müddet zarfında bazen Müslüman hocası kıyafetinde ve şeyh Aptullah namile ve bazen de Amerikalı Musevi hahamı şeklinde ve Yakos İskinazi namile (buraki şerif-ağlama duvarı) civarına gelerek bu civarda bulunan Müslüman ve Yahudilere ayrı ayrı vakıtlarda zehirli telkınatta bulunarak heyecan getirdiği ve bugünkü Filistin kıtalini ihzar ettiği mevsuku kelam birçok zevatın ifadesiyle teyit edilmiştir."

MİT 87 yıl sonra tarihi belgeleri paylaştı! Arabistanlı Lawrence Cumhuriyet döneminde de adım adım takip edilmiş

"Gerek entelicens servis merkezi ve gerek emperiyalist teşkilat resi karda bulunan amele fırkasının siyasetinden memnun değillerdir. Makdonalt'ın Mısır'dan sonra Filistin'e bir istiklal bahşetmek tasavvurunu mevkii tatbika koymadan Filistin'de bir ihtilal çıkartılarak istiklale layık olmadıkları maksadı istihdaf edilmiştir. Lavrens'in Sudan mıntakasına azimet etmiş olması keyfiyetinin de pek ziyade şayanı dikkat maksatlar ve esrarengiz tertibat ile alakadar olduğu temin edilmektedir. Binaenaleyh entelicens servis teşkilatı bu itilaf projesinin Mısır milletine arz edildiği bu sıralarda Mısır'da karışıklıklar ihdat edip Mısır'ın henüz bu lütfa layık olmadığı isbat edilecek ve bu suretle İngiliz parlamentosunda Makdonalt kabinesini zaif bir mevkie düşürerek evvelce olduğu veçhile Mısır'ın sinesine bağdaş kurup oturacaktır. Mısır'da karışıklıklar ihdas ve tertip için en iyi vasat şimdiki halde Sudan'dır. Sudan'da halihazırda yalnız İngiliz idaresi ve emperiyalist amalile meşbu İngiliz idare adamları ve Sudan'ın daimi bir surette Mısır'la ittisalı bulunduğundan Sudan'da Mısır için pek emin olarak bir suikastın ihzarı ve talim edilmiş ajanların Mısır'a ithal edilip menfi propagandalar ve tahribat yapılması pek basit bir keyfiyettir."

