MHP'li Feti Yıldız'dan infaz düzenlemesi açıklaması! '50 bin kişi daha tahliye edilecek'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, infaz düzenlemesine ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Geçtiğimiz günlerde yapılan düzenleme ile 50 bin kişinin tahliye edildiğini söyleyen Yıldız, 50 bin hükümlünün daha çıkmasının gündemde olduğunu belirtti.

MHP'li Feti Yıldız'dan infaz düzenlemesi açıklaması! '50 bin kişi daha tahliye edilecek'
Haber Merkezi
06.01.2026
06.01.2026
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın infaz düzenlemesine ilişkin sözleri gündeme oturdu. İnfaz sistemine dair köklü bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu vurgulayan Yıldız önümüzdeki günlerde 50 bin kişinin daha çıkmasının gündemde olduğunu söyledi. Yıldız, “Benim söylediğim şey İnfaz Kanunu. İnfaz Kanunu çıkarırsak, infaz düzenlemesi de onun içinde olur. Bu işlerden kurtuluruz, derli toplu olur” ifadelerini kullandı.

MHP'li Feti Yıldız'dan infaz düzenlemesi açıklaması! '50 bin kişi daha tahliye edilecek'

"50-60 BİN KİŞİ DAHA ÇIKACAK"

Yıldız, "Aslında biz infaz düzenlemesi yaptık. 50 bin kişi çıkıyor, 6 ay içerisinde bir 50-60 bin kişi daha çıkacak. Benim söylediğim burada infaz kanunu. İnfaz kanunu çıkartırsak infaz düzenlemesi yamalı bohçaya döndü diyoruz ya bundan da kurtuluruz. Derli toplu, anayasadaki eşitlik ilkesine uygun infaz yasasını el birliği ile çıkartırız. İnfazda anlaşamayacağımız tek şey oranlar. Oranlar da konuşuruz. Yarıya indirilmesi gibi peşin bir durum söz konusu değil" dedi.

MHP'li Feti Yıldız'dan infaz düzenlemesi açıklaması! '50 bin kişi daha tahliye edilecek'
