Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere istihdam müjdesi: İlk 6 aylık maaş ve sigorta ödenecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Genç İstihdam Hamlesi-Güç Tanıtım Programı"nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni staj programı ve genç istihdam projesi ile ilgili müjdeler verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''İŞKUR Gençlik Programı günlük 1083 lira cep harçlığını 1375 liraya, haftada 3 gün görev alan her bir gencimizin gelirini aylık 19 bin liraya çıkarıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Genç İstihdam Hamlesi-Güç Tanıtım Programı vesilesiyle sizlerle beraber olmanın, özellikle de gençlerimizi burada ağırlamanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Külliyemize, milletin evine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Bazı değerler önemini asla yitirmez. Bazı değerler olmadan dünü bugüne, bugünü ise yarına taşıyamazsınız. Bilim ve teknolojiden kültür ve sanata kadar bunlar olmadan hiçbir alanda mesafe alamazsınız. Emek bu değerlerden biridir.

Alın teri dökerseniz, çabanızı ihlasla besleyip büyütürseniz başarıya da Allah'ın izniyle erişirsiniz. Rahmet zahmetin neticesidir. Unutmayın, zahmetsiz rahmet olmaz. Bu atasözümüzde bu gerçeğin çağlardan süzülüp gelen başka bir ifadesidir.

"TÜRKİYE EKONOMİSİ ŞOKLARA DAYANIKLI"

İşçi ve işveren arasındaki ilişkiyi de hakkaniyet penceresinden bakarak tesis ettik. Kimsenin mağdur olmadığı herkesin geleceğe güvenle baktığı bir sistemi hayata geçirdik.

4 taşıyıcı sütun üzerinde yükselttiğimiz Türkiye ekonomisini şoklara karşı dirençli hale getirdik. Türkiye ekonomisini büyüttük.

Biz gençlerimizi el üstünde tutuyor, onlara destek oluyoruz. Hükümet olarak gençlerimize daha iyi bir gelecek sağlamak için elimizden geleni yapmanın gayretindeyiz.

Vizyonlarına her zaman inandığımız gençlerimizin bilgisinden, kabiliyetlerinden istifade etmeye önem veriyoruz."

"STAJ DESTEKLERİNDE ADIMLAR ATACAĞIZ"

Vizyonlarına her zaman inandığımız gençlerimizin bilgisinden, kabiliyetlerinden istifade etmeye önem veriyoruz. Staj desteklerinde adımlar atacağız. Staj desteği için 27 milyar TL ayırdık. Devletin genç istihdamındaki rolünü projemizle yeniden tanımlıyoruz. İlk adımı staj destekleri ile atıyoruz. Gençlerin mezuniyet sonrası istihdamını bu şekilde kolaylaştıracağız.

STAJ BAŞVURULARI İŞ-KUR ÜZERİNDEN

Ulusal Staj programını İŞ-KUR'a devrettik. Stajyer çalıştırma yükümlülüğünü uygulayacağız. Staj başvuruları bugün itibarıyla İŞ-KUR üzerinden alınmaya başlanıyor.

İlk adım programı ile 18-25 yaş arası gençlerimizin işe girdikten sonraki ilk 6 aylık maaş ve sigortalarını biz karşılayacağız.

Gençleri üretime dahil edeceğiz. Gençlerimizin iş geliştirme programında aylık 15 bin TL'den 19 bin TL'ye çıkarıyor.